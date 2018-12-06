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Задержанный бывший вице-премьер Ульяновской области перевезен в Москву — СМИ

10:31, 06.12.2018
Задержанный бывший вице-премьер Ульяновской области перевезен в Москву — СМИ
Фото: pixabay.com

Задержанный правоохранителями бывший вице-премьер правительства Ульяновской области, экс-министр здравоохранения Павел Дегтярь перевезен в Москву.

Предварительно, экс-чиновник доставлен в столицу Россию для дачи показаний в отношении фигурантов уголовного дела по факту коррупции при закупках медикаментов — бывшего депутат Заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова и экс-министра здравоохранения региона Рашида Абдуллова.

По информации «Московского комсомольца» со ссылкой на источник, Дегтярь находится не под подпиской о невыезде, а также не содержится в «Матросской тишине» или в «Лефортово».

Напомним, ранее силовики задержали вице-премьера Ульяновской области Павла Дегтяря, ушедшего в отставку около месяца назад.

Общество
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