Казань заняла пятое место в рейтинге самых чистых городов мира
Казань заняла пятое место в рейтинге самых чистых городов мира, составленном на основе отзывов и рекомендаций путешественников, оставленных в системе бронирования Booking.com.
Рейтинг возглавил Сингапур. В топ-5 также вошли Токио, Минск и Киото. Столица Татарстана обогнала такие города, как Медина, Абу-Даби, Цюрих, Стокгольм, Мекка, Мюнхен, Москва, Вашингтон, Копенгаген, Осло, сообщается на сайте финансовой американской компании The Street.
Ранее Казань назвали самым благоприятным городом для карьеры в ПФО.Общество Татарстан
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