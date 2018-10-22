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Казань заняла пятое место в рейтинге самых чистых городов мира

15:53, 22.10.2018 3
Казань заняла пятое место в рейтинге самых чистых городов мира
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань заняла пятое место в рейтинге самых чистых городов мира, составленном на основе отзывов и рекомендаций путешественников, оставленных в системе бронирования Booking.com.

Рейтинг возглавил Сингапур. В топ-5 также вошли Токио, Минск и Киото. Столица Татарстана обогнала такие города, как Медина, Абу-Даби, Цюрих, Стокгольм, Мекка, Мюнхен, Москва, Вашингтон, Копенгаген, Осло, сообщается на сайте финансовой американской компании The Street.

Ранее Казань назвали самым благоприятным городом для карьеры в ПФО.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:09
    Это не так. Посмотрите, как во дворах грязно. Везде валяются пакеты и бутылки
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  • Анонимно 16:22
    Ну да, возле кремля лучше метут, чем в жилом массиве где-нибудь.
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  • Анонимно 16:45
    Пусть туристы приезжают посмотреть на Казань осенью и весной, когда машины сначала месят грязь на несанкционированных парковках, а потом тащат всё это на улицы города....
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