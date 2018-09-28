Счетная палата обнаружила рост младенческой смертности в Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях

Счетная палата обнаружила, что в ряде регионов, получивших новые перинатальные центры в 2016–2017 годах, младенческая смертность продолжила расти. В этот список попали Нижегородская, Оренбургская, Пензенская и Самарская области.

Информация о росте смертности появилась в отчете аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, передает РБК. Мень в отчете отметил, что рост младенческой смертности в регионах, где действуют перинатальные центры, «требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России».

Кроме уже указанных регионов в список попали Калужская, Тамбовская и Челябинская области, а также Кабардино-Балкария и Хакасия.