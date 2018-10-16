Казань назвали самым благоприятным городом для карьеры в ПФО
Казань стала самым благоприятным городом для успешной карьеры в Поволжье. Самым перспективным городом России стала Москва.
Столицу Татарстана назвали лучшим для своей карьеры 55% казанцев, перспективы построения личной карьеры оценили 74% москвичей, следует из опроса рекрутингового портала SuperJob.
В ПФО за Казанью следует столица Башкортостана. Ее назвали благоприятной 49% уфимцев. На третьей строчке разместился Нижний Новгород — 48%. В возможностях карьерного роста в Самаре уверены 45% жителей города.
Антилидерами рейтинга среди городов Поволжья стали Киров — 20%, Саратов — 23% и Ульяновск — 25%.
Ранее сообщалось, что в рейтинг городов по уровню зарплат попали 18 городов из Приволжья. Лидерами среди них стали Казань, Уфа и Оренбург.ОбществоАналитика БашкортостанКировская областьТатарстан
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