Глава МВД Украины заявил о причастности «отравителя Скрипаля» к вывозу Януковича в 2014 году

Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что Киев считает одного из подозреваемых в участии в отравлении Сергея Скрипаля причастным к бегству Януковича из страны в 2014 году.



«Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины» — говорится в пресс-релизе МВД Украины, посвященном встрече Авакова с британским коллегой Беном Уоллесом.



«Чепига, он же Боширов, участвовал в эвакуации Януковича в Россию. Как рассказал мой источник, Боширов лично прибыл в резиденцию Януковича Межигорье» — заявил РБК экс-журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев.



Напомним, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Лондон заявляет, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не будет вести дискуссию со СМИ по этой теме.