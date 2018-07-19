ЦБ впервые выявил поддельные купюры в 2000 рублей

Во II квартале 2018 года Банк России впервые выявил поддельные банкноты в 2000 рублей — было обнаружено 16 фальшивок данного номинала.

Чаще всего подделывают банкноту номиналом в 5000 рублей (72%).

Фаворитом иностранных банкнот стал стал доллар США (556 штук). Далее идуи евро (46), юань (13) и фунт стерлингов (2).

Всего во II квартале количество фальшивых денежных знаков по сравнению с предыдущим периодом выросло на 12% до 9415 штук, говорится в материалах Центробанка.

Ранее Гознак представил приложение для проверки подлинности банкнот 200 и 2000 рублей.