ГЖД перечислила налогов в бюджет Татарстана на 712,8 миллиона рублей

Филиал ОАО РЖД «Горьковская железная дорога» с января по июнь 2018 года перечислил в местные и региональные бюджеты 3,6 млрд рублей, по фондам — 3,55 млн рублей.

Так, в Татарстан ГЖД перечислила 712,8 млн рублей. В Кировскую область — 490,9 млн руб., в Удмуртию — 336,5 млн руб., в Чувашию — 137,5 млн руб., в Свердловскую область — 91,9 млн руб., в Марий Эл — 24,2 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Напомним, филиал РЖД в 2017 году перечислил налогов в бюджет Татарстана на 1,5 млрд рублей.