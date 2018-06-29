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В американский конгресс внесли законопроект о принятии в США Пуэрто-Рико

01:02, 29.06.2018 2
В американский конгресс внесли законопроект о принятии в США Пуэрто-Рико
Фото: pixabay.com

Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства Пуэрто-Рико на правах 51-го штата.

Как сообщает RT со ссылкой на американский парламент, документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменами.

В июне 2017 года в Пуэрто-Рико прошел референдум о политическом статусе острова и степени подчиненности властям США. Большинство его участников выступили за вступление в состав Штатов.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    Нормально, в чем отличие от Крыма?
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  • Анонимно 29 июня
    В том, что Корым в США не примут
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