«Вас били когда-нибудь?»: Туфан Имамутдинов и его спектакль-инсталляция о беженцах рохинджа

В Казани на театральной площадке MOÑ прошла премьера спектакля-инсталляции Туфана Имамутдинова «Рохинджа». В основу постановки легли записи из дневника одного из членов команды режиссера — казанца Егора Белова, посетившего лагеря преследуемых мусульман в Мъянме. Зритель видел, как актеры размышляют на тему насилия, слушают признания беженцев и песню «Somewhere Over The Rainbow / What A Wonderful World» в исполнении Израэля Камакавивооле.