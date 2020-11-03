Интернет и ТВ лучше, чем в городе: пригородные поселки Татарстана обеспечат высокоскоростным интернетом

Скорость до 500 Мбит/c стала доступна благодаря технологии GPON

Фото: Ринат Назметдинов

У жителей пригородных поселков Татарстана появляется высокоскоростной интернет. Удовлетворением потребности тысяч семей, которая с каждым годом становится только актуальнее, сейчас активно занимается «Таттелеком». Одним из первых районов республики, где уже реализован проект подключения абонентов по технологии GPON, стал Лаишевский. Село Усады — один из нескольких населенных пунктов Татарстана, где компания, установив на опорах ЛЭП в сотрудничестве с «Сетевой компанией» волоконно-оптический кабель, предоставила жителям совершенно новые возможности. Подробности — в материале «Реального времени».

Высокоскоростной интернет каждому

В минувшую субботу в селе Усады глава Лаишевского муниципального района Ильдус Зарипов и генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов лично ознакомились с ходом работ по реализации проекта строительства сетей и подключения абонентов по технологии GPON. Жители Лаишевского района стали одними из первых абонентов в частном секторе, кто получил высокоскоростной доступ.

Технология GPON предполагает подключение домохозяйств по персональному волоконно-оптическому кабелю (он заводится прямо в дом абонента) и, благодаря этому, сверхвысокую скорость доступа в интернет. Сегодня строительство оптических линий по опорам ЛЭП — единственный целесообразный способ сооружения высокоскоростных проводных сетей в коттеджных поселках. Потому что рытье траншей и прокладывание линий под землей там зачастую технически затруднительно и связано с длительными сроками, в итоге такое строительство сетей в разы дороже, чем по воздуху. Понятно, что ни одна компания строить себе в убыток не будет.

Как следствие — жители вынуждены были либо ограничиваться сотовой связью и мобильным интернетом, либо устанавливать тарелки, которые также не покрывают всех потребностей.

— У нас была возможность провести только мобильный интернет, но он нестабильный. Если днем скорость более или менее, то вечерами работает гораздо хуже. Когда дети учились онлайн — было тяжело, потому что связь то появлялась, то исчезала. С приходом оптики, думаю, все проблемы закончатся, — говорит Азат Камалов, один из первых абонентов «Таттелекома», воспользовавшийся технологией GPON.

Когда дети учились онлайн — было тяжело, потому что связь то появлялась, то исчезала. С приходом оптики, думаю, все проблемы закончатся, — говорит Азат Камалов

По его словам, раньше скорости интернета им не хватало — в лучшем случае это было 5—10 Мбит/с и то с перебоями. Для сравнения, в субботу у местного жителя, подключившегося к интернету по GPON, скорость интернета показывала более 110 Мбит/с при тарифе со скоростью до 100 Мбит/с.

— Мы долго ждали этого дня, потому что обращения от жителей сел Усады, Столбище были с конца прошлого года. Мир меняется, сегодня все в интернете, а из-за ковида мы все ушли в свои дома, — комментирует глава Лаишевского муниципального района Ильдус Зарипов.

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов добавляет, что реализовать проект быстро и с минимальными затратами, которые в конечном счете повлияли на стоимость услуг для абонентов, получилось, благодаря сотрудничеству с «Сетевой компанией». Она предоставила существующие опоры для монтажа волоконно-оптических линий.

— Участие «Сетевой компании» позволило нам в короткие сроки развернуть такую работу, — отмечает спикер.



По словам Айрата Нурутдинова, проект стал возможным благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, и здесь очень важно участие местных властей

С локальной историей и 160 ТВ-каналами

Айрат Нурутдинов говорит, что, благодаря высокоскоростному подключению по GPON, абоненты могут подключать к сети больше устройств с сохранением высокой скорости, с комфортом смотреть видео высокого разрешения, использовать сервисы дистанционного образования, участвовать в видеоконференциях — все то, что так актуально в современных реалиях.

Помимо интернета в пакет для подключения входит 160 каналов. И здесь есть еще одно принципиальное отличие от других предложений — это наличие местных каналов и местных вставок, которые вещаются только на Татарстан. Никакой специальной приставки для этих целей не требуется.

Только в Усадах «Таттелеком» планирует охватить 1 580 домовладений. А в целом по Лаишевскому району на следующий год запланировано построить сеть более чем для 6 000 подключений. Речь идет о домах в поселках Столбище, Большие Кабаны, Малые Кабаны и других.

«Мы долго ждали этого дня... Мир меняется, сегодня все в интернете, а из-за ковида мы все ушли в свои дома», — комментирует глава Лаишевского района Ильдус Зарипов

Глава «Таттелекома» обращает внимание, что обеспечение связью частного сектора со скоростью даже выше, чем в городе, стало возможным благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, и здесь очень важно участие местных властей.

— Хочу поблагодарить главу Лаишевского района Ильдуса Фатиховича, потому что он был одним из главных инициаторов и максимально содействует, чтобы жители получили в короткие сроки качественные услуги интернета и телевизионного контента, — говорит Айрат Нурутдинов.

Айрат Нурутдинов добавляет, что реализовать проект быстро и с минимальными затратами получилось, благодаря сотрудничеству с «Сетевой компанией»

Большие планы

Согласно анализу «Таттелекома», всего по Татарстану острую потребность в широкополосном доступе в интернет по технологии GPON испытывают более 200 тысяч домохозяйств. Чтобы закрыть спрос и обеспечить жителей качественной связью, работа сейчас ведется в нескольких районах, причем скорость строительства и подключений увеличивается.

— Мы разворачиваем работу на Высокой Горе в поселке Инеш, в Сабинском районе тоже активная позиция главы Раиса Нургалиевича — в результате мы практически полностью охватили поселки района. Также работаем в Альметьевском районе, в поселке Красный Ключ в Нижнекамске. По планам на следующий год мы охватим как минимум 60 тысяч домовладений в разных районах республики, — подчеркивает Айрат Нурутдинов.