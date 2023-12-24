День в истории 24 декабря: 85 лет первым выборам в ТАССР, родился Эльмир Низамов, умер Николай Лемаев
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 декабря 2023 года
24 декабря казанский УНИКС сыграет на домашнем паркете против «Самары». В России отмечается День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова. Да года назад в Татарстане учредили медаль «Родительская слава» для многодетных семей, воспитывающих не менее семи детей, 85 лет назад в Татарской АССР прошли первые выборы в местные Советы депутатов трудящихся. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
Единая лига ВТБ — казанский УНИКС против «Самары».
Кто родился: Дима Билан и Эльмир Низамов
1818 — физик, один из основоположников термодинамики Джеймс Прескотт Джоуль (умер в 1889 году).
- 1887 — филолог, педагог, фольклорист Хужа Бадыги. Совместно с Мухитдином Курбангалиевым издал «Грамматику родного языка», «Букварь на татарском языке. Для слепых» и «Учебник татарского языка для нетатар», также автор книг «Народная литература. Пословицы и загадки», «Учебник татарского языка для русских школ».
- 1905 — один из пионеров авиации Говард Хьюз (умер в 1976 году).
- 1911 — архитектор, глава Татарского отделения Союза архитекторов СССР, начальник Управления по делам архитектуры при Совете Министров ТАССР, заведующий отделом строительства Татарского обкома КПСС Искандер Валеев. По его проектам в Казани построены Ветеринарный институт, здание «Татэнерго» (Пушкина, 1) и т.д.
- 1924 — советский и российский диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, народный артист России Виктор Балашов (умер в 2021 году).
- 1946 — актер, народный артист России Леонид Филатов (умер в 2003 году).
- 1952 — актриса Казанского академического русского большого драматического театра им. В.И. Качалова, народная артистка РФ Светлана Романова.
- 1961 — президент Азербайджана с 2003 года Ильхам Алиев.
- 1977 — директор филиала ПАО «МТС» в Республике Татарстан Марат Шакиров.
- 1981 — певец, первый российский победитель «Евровидения» Дима Билан. Его детство связано в том числе с Набережными Челнами.
- 1986 — композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры Эльмир Низамов.
Кто скончался: Сергей Боткин и Владимир Бехтерев
- 1889 — врач, классик русской медицины Сергей Боткин.
- 1927 — казанский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев. За время работы в Казанском университете основал психофизиологическую лабораторию и создал Казанское общество невропатологов и психиатров. В настоящее время имя Бехтерева носит республиканская клиническая психиатрическая больница в Казани.
- 2000 — первый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Николай Лемаев.
- 2020 — советский и российский композитор, уроженец Казани Лоренс Блинов.
- 2021 — известный фотограф, заслуженный деятель искусств Татарстана Александр Семенов.
- 2022 — юморист Александр Пономаренко. Он и его брат-близнец Валерий известны тем, что снимались в программах «Кривое зеркало» и «Аншлаг».
Праздники: День Конституции Башкирии
- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год). Является днем воинской славы России и установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.
- День Конституции Республики Башкортостан. Дата связана с тем, что в этот день в 1993 году был принят основной закон региона. В том числе документом учреждался парламент — Государственное Собрание — Курултай республики.
События в истории: завершение сделки по Brexit, приговор за пожар в «Зимней вишне»
- 1801 — английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.
- 1811 — близ побережья Ютландии разбились британские линейные корабли Defence и St. George, в результате погибли 1 318 человек.
- 1865 — был основан «Ку-клукс-клан». Это ультраправая расистская американская террористическая организация, которая отстаивала такие идеи, как превосходство белых и белый национализм.
- 1906 — канадец Реджинальд Обри Фессенден впервые в истории осуществил музыкальную радиопередачу.
- 1938 — в Татарской АССР прошли первые выборы в местные — районные, городские, сельские и поселковые — Советы депутатов трудящихся. В результате в них избрали 26 702 депутата.
- 1942 — вышел приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы «Ё» в школьной практике.
- 1951 — Ливия была провозглашена независимым суверенным государством.
- 1958 — Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Им было введено всеобщее восьмилетнее обязательное образование.
- 1982 — первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
- 1991 — Российская Федерация заменила СССР в ООН.
- 2017 — женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» завоевал Кубок России в четвертый раз.
- 2019 — Госсовет РТ одобрил законопроект о запрете продажи никотиносодержащей продукции, а также вейпов, электронных сигарет несовершеннолетним.
- 2020 — в казанском парке «Черное озеро» после реконструкции открыли знаменитую Арку влюбленных. Она была возведена в 30-е годы XX века.
- 2020 — тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о завершении сделки по Brexit. Торговое соглашение между Евросоюзом и королевством достигнуто.
- 2021 — президент России Владимир Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон».
- 2021 — Центральный районный суд Кемерово вынес приговоры фигурантам по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Все они были приговорены к лишению свободы от семи до 18 лет в колонии общего режима и к штрафу в 80 млн рублей.
- 2021 — Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтеров.
- 2021 — Госсовет Татарстана поддержал законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», предусматривающий реформу местного самоуправления.
- 2021 — в Татарстане учредили медаль «Родительская слава» для многодетных семей, воспитывающих не менее семи детей.
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