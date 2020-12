Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о завершении сделки по Brexit. Торговое соглашение между Евросоюзом и королевством достигнуто.

«Сделка завершена», — написал Джонсон в Twitter.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz