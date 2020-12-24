Борис Джонсон объявил о завершении сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о завершении сделки по Brexit. Торговое соглашение между Евросоюзом и королевством достигнуто.

«Сделка завершена», — написал Джонсон в Twitter.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Вероятность «развода» без соглашения была крайне велика, выход без сделки обе стороны не исключали до последнего. Согласно прогнозу британского правительства, выход без сделки привел бы к снижению ВВП Британии на 7,6% через 15 лет, с соглашением о свободной торговле — на 4,9%.

Ранее переговорщики Великобритании и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit. Об этом сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на официальные источники.

Напомним, о заключении сделки по «Брекзиту» говорят уже год. В январе 2020 года Совет Европейского союза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества.

