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«Российский геймдев спасет только чудо» / Реальное Время Live 23 декабря

16:00, 23.12.2022 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Российский геймдев спасет только чудо» / Реальное Время Live 23 декабря

В 2022 год гейминдустрия России входила с оптимизмом. В прошлом году российские компании выпустили на мировой рынок игры, которые получили хорошие отзывы в индустрии, а сам объем российского рынка видеоигр, по данным VK, достиг 177,4 млрд рублей. Однако 2022 год оказался для геймдева в России провальным: в конце февраля отрасль, тесно связанная с зарубежными компаниями и западными технологиями, начала испытывать серьезные проблемы. Многие крупные разработчики вынуждены были сменить прописку и перевезти сотрудников в дружественные страны. Как сегодня себя чувствует татарстанский и российский GameDev, можно ли развивать индустрию в условиях санкций и «закрытых границ» и что делает государство для спасения отрасли, обсуждаем сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана — с выпускником Университета Иннополис, CEO Indie GameDev Club Антоном Скударновым.

"Реальное время"
ОбществоТехнологииIT Татарстан

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