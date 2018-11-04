Чудотворный образ: на чтениях о Казанской иконе Божией матери говорили о религиозном разнообразии

КФУ озвучил планы по реконструкции часовни на Кремлевской, 35а, которая принадлежит вузу еще с дореволюционных времен

Фото: Олег Тихонов

Накануне праздника Казанской иконы Божией матери прошли научно-просветительские чтения «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Представители духовенства говорили на встрече не столько об истории, сколько о сохранении общечеловеческих ценностей, в том числе и через образ Казанской Божией матери. Подробности — в материале «Реального времени».

Мы живем в мире, который постоянно ищет ценности

«Неслыханное преступление свершилось в Казани. В ночь с 28-го на 29-е июня безбожные злоумышленники проникли в летний храм Казанского женского Богородицкого монастыря и похитили Чудотворную Казанскую икону Божией матери», — так в 1904 году описывал похищение знаменитой иконы «Известия по Казанской епархии», официальный журнал, издававшийся при Казанской духовной академии. Источники с описанием кражи века были представлены на выставке архивных документов в рамках чтений «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Чтения продолжают международную конференцию по этой же теме, которую проводили в 2016 году.

— В последнее время отмечается особенный рост интереса к духовному и культурно-историческому значению иконы со стороны ученых, представителей общественности. На это есть свои причины — духовное возрождение в республике, воссоздание собора Казанской иконы Божией матери. Символично, что указ о воссоздании был подписан Рустамом Минихановым именно 4 ноября 2015 года, — выступил зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Источники с описанием кражи века были представлены на выставке архивных документов в рамках чтений «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Фото Максима Платонова



Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе популярно объяснил, какое практическое значение имеют подобные чтения:

— Мы живем в мире, который постоянно ищет ценности — ценность свободы, достоинства человека. На этом пути у современного общества большие проблемы. Массовая культура подталкивает к тому, чтобы ценности постоянно менялись. Меняется новостная повестка, общественные предпочтения, все происходит очень быстро. С одной стороны, мы сами становимся очень подвижны, это делает нас как будто богаче, но когда заходит речь о вере, доверии, у современной популярной культуры возникают большие проблемы. Все чаще вопрос подлинного уважения к человеку не выдерживает испытания современным медийным миром, — считает Кипшидзе.

Речь зашла о недавнем трагическом событии в Керчи.

— Когда молодые люди совершают ужасные преступления в стенах учебного заведения, в этом видим кризис уважения достоинства других людей. Именно традиционные религиозные ценности — это гарантия того, что мы уважаем другого человека. Через религиозное почитание человек обучается почитать достоинство человека. Религиозным почитанием, в том числе и проведением этих чтений, преодолеваются все вызовы, которые существуют в современном обществе. Почитание демонстрирует живое и неоспоримое уважение к человеческой личности, — уверен Кипшидзе.

«Все чаще вопрос подлинного уважения к человеку не выдерживает испытания современным медийным миром», — считает Кипшидзе. Фото msobor.ru



Культурное наследие

На секциях в рамках чтений говорили не только о духовных аспектах явления, но и о культурно-историческом значении иконы, в том числе о ее значении для произведений искусства и памятников архитектуры.

— География участников — почти вся Россия. Я думаю, что материалы чтений — это хорошее подспорье для происходящего духовно-нравственного возрождения не только в религиозном плане, но и в межконфессиональном, межэтническом. Татарстан — это замечательная лаборатория, которая уже имеет позитивные плоды. Лаборатория построения жизни общества различных религиозных, этнических принадлежностей, — сказал до начала пленарного заседания митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова обратила внимание именно на разнообразие религий на территории республики, что позволяет говорить об особом феномене, признанном всеми.

— Главная ошибка сегодня — в отказе от традиций. Попрание ценностей приводило и приводит к трагедиям. На территории Татарстана всегда складывались добрососедские отношения между народами. Татарстан всегда был территорией религиозного разнообразия, именно многонациональный характер культур республики и ее поликонфессиональность определяет сегодня достойное место Татарстана на карте страны. Феномен абсолютно гармоничного существования признан везде, — заметила Аюпова.

Ирада Аюпова обратила внимание именно на разнообразие религий на территории республики, что позволяет говорить об особом феномене, признанном всеми. Фото tatar-inform.ru



Пленарное заседание не стали ограничивать только темой Казанской иконы Божией матери. Так, проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов озвучил планы университета по реконструкции часовни на Кремлевской, 35а, которая принадлежит вузу еще с дореволюционных времен. После реконструкции часовню собираются использовать как научно-образовательный центр христианской теологии.