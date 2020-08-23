Башкирская неделя: Куштау сохранят, доходы Хабирова и памятник Мустаю Кариму

Главные новости недели в Башкортостане

Фото: Дарья Пинегина

На уходящей неделе ключевой темой на федеральном уровне стала судьба шихана Куштау и его защитников. Ситуацию вокруг горы обсуждали крупнейшие СМИ страны. Особенно воодушевляющей стала победа активистов и решение властей не разрабатывать гору. Башкирская содовая компания (БСК) может перейти в руки правительства республики и поменять технологии. Активисты резко обошлись с Радием Хабировым на пятничной встрече. Собчак и Пивоваров готовят свои выпуски про Куштау. На уровне региона также обсуждают доходы главы республики и членов правительства, растущие тарифы на проезд в общественном транспорте и появление в Казани памятника Мустаю Кариму.

Гора останется нетронутой

Кажется, активная фаза борьбы за шихан Куштау окончилась победой защитников горы. После всех событий и совещаний, прошедших на этой неделе, глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что «Сода» не сможет вести разработку, если не договорится с активистами.

В воскресенье, на встрече с защитниками Куштау Хабиров объявил, что и сотрудники Башкирской содовой компании, и активисты должны покинуть гору. Он дал слово, что все работы будут заморожены до принятия некоего компромиссного решения. Было предложено провести несколько встреч с представителями экоактивистов, создать координационный совет и выработать решение. Протестующие пожаловались на главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, а также руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, которые якобы руководили спортсменами, приезжавшими громить лагерь. На требование привлечь их к ответственности Хабиров заявил, что «своих не сдает».

К этому времени в поддержку защитников горы высказались совершенно разные медийные личности от Юрия Шевчука до Максима Галкина. Топовый блогер Илья Варламов свой воскресный обзор новостей также начал с истории об активистах на Куштау. Позже в лагерь активистов приезжали Алексей Пивоваров и Ксения Собчак.

Фото sterlitamak.ru

Уже на следующий день глава республики решил провести встречу с группой активистов, однако прямо перед мероприятием отказался. Он объяснил свое решение тем, что среди заявленных участников затесались представители запрещенной в РФ как экстремистская организации «Башкорт».



На следующий день Хабиров дал интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. В этом интервью глава Башкирии высказал неожиданную идею: он рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций БСК. Чиновник уверен, так республика сможет перенаправить прибыль компании на модернизацию предприятия и не зависеть от разработки уникальных гор.

В пятницу, на очередной встрече с защитниками шиханов, Хабиров объявил об окончательном решении — шихан Куштау разрабатываться не будет. По его словам, «Сода» получает 2 недели, за которые представители компании еще могут договориться с активистами и найти устраивающее все стороны решение. Если этого не произойдет, власти Башкирии направят федералам документы, для придания горе статуса охраняемой территории.

А вот защитники шихана похоже восприняли поведение главы республики то ли как слабость, то ли как «работу с негативом». В любом случае показали они себя необычно: в начале встречи застопорились на том, кто как должен сидеть, а потом изложили Хабирову свои требования и удалились.

С одной стороны, такую тактику переговоров можно воспринимать как деловое отношение и нежелание «рассусоливать». В то же время не хочется, чтобы все достижения последних недель были сломаны из-за одного оскорбленного чиновника, которому попортили имидж сильного лидера.

Шевченко о связи Хабирова и БСК

Журналист Максим Шевченко еще в начале недели в интервью «Реальному времени» высказал мнение, что на деле глава Башкирии работает на интересы «Соды». Пойти на уступки чиновника вынудили исключительно протесты, уверен он.

«Он практически сразу начал с репрессий различных национальных движений, активистов, башкирской интеллигенции. И он, очевидно, всегда был связан с этой «Башкирской содовой компанией» — секрет Полишинеля. С какой стати народ должен ему верить?», — задался вопросом Шевченко.



Доходы главы Башкирии

Тем временем Радий Хабиров отчитался о доходах за прошлый год. Согласно опубликованным документам, сам глава Башкирии заработал за год 7 млн рублей, что на 3 млн рублей больше 2018-го.

Задекларированный доход супруги чиновника Каринэ Хабировой составил 0,9 млн рублей. Семья владеет земельным участком, гаражом, двумя квартирами. В пользовании четы также уфимская квартира и госдача.



Фото gorobzor.ru

Самым успешным в правительстве республики ожидаемо стал вице-премьер Андрей Назаров, до назначения занимавшийся бизнесом. Он указал доход за прошлый год в размере 35,6 млн рублей. Жена Назарова заработала 864 млн рублей.

Штраф за коронавирусный очаг

Башкирская РКБ имени Куватова оштрафована за вспышку коронавирусной инфекции. Размер штрафа составил 100 тысяч рублей.

Суд установил, что больница не регистрировала всех больных COVID-19 и не извещала о случаях внебольничной пневмонии Республиканский центр дезинфекции.



«Ансат» для санавиации

Глава Башкирии похвастался, что республика закупила казанский «Ансат» для санавиации.

Он написал, что вертолет, выпускаемый КВЗ, уже доставил тяжелобольную пациентку из Янаула в Уфу.



Фото Максима Платонова

Памятник Мустаю Кариму

А вот в Казань доставили памятник башкирскому литератору Мустаю Кариму.

Правда прибыл он не из Уфы, а из Москвы, где над монументом работал предправления Союза художников России Андрей Ковальчук.

Памятник установили на Оренбургском тракте. Скульптура появилась в столице Татарстана через год после установки монумента татарскому поэту Габдулле Тукаю в Уфе. Деньги на скульптуру выделил внук литератора Тимербулат Каримов.



Подорожавший проезд, мусульманские праздники и сорвавшийся контракт «Ростелекома»

В Башкирии повысили тарифы на проезд в автобусах. По бессрочным пластиковым картам стоимость билета выросла с 20 до 23 рублей, наличными — до 28 рублей. По карте «Алга» цена осталась прежней — 20 рублей.

В Башкирии повысили тарифы на проезд в автобусах. По бессрочным пластиковым картам стоимость билета выросла с 20 до 23 рублей, наличными — до 28 рублей. По карте «Алга» цена осталась прежней — 20 рублей. Власти республики уже назвали даты мусульманских праздников на следующий год. Ураза-байрам в этот раз выпадает на 13 мая, а Курбан-Байрам — на 20 июля.

Управление ФАС по РБ отменило сделку по поставке оборудования для контроля веса транспорта на дорогах, которую Транспортная дирекция республики уже готова была заключить с «Ростелекомом». Стоимость контракта составляла 970 млн рублей. Результаты тендера оспорила компания «Тензо-М интегратор».