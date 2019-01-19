Скандалы и события недели: новые правила оплаты отопления, крупный заем Haier и хищение муниципальных земель
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
Уходящая неделя оказалась богатой на судебные споры, связанные с банкротствами предприятий, хищением муниципальных земель, нарушениями в энергетической отрасли. В удмуртском Глазове, тем временем, выступали против строительства полигона ТКО, а конец недели ознаменовался в Татарстане печальным известием — ушел из жизни народный артист России певец Ильгам Шакиров. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».
Взрыв в Шахтах и «всплывший» газовый инцидент в Заинске
В начале недели главной темой новостей в России оставался взрыв в доме в городе Шахты Ростовской области, где под завалами спасатели нашли тела пятерых погибших. Следственный комитет основной версией взрыва назвал утечку бытового газа и возбудил уголовное дело. Напомним, что в канун нового года взрыв бытового газа также унес жизни 39 человек в магнитогорской многоэтажке.
Газовую тему обсудили и на коллегии прокуратуры РТ в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что к трагическим последствиям способны привести «элементарные действия по вмешательству в систему газоснабжения». Он также напомнил о взрыве в Заинске 22 июня прошлого года, произошедшем в трехкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажки. На месте погиб рабочий, находившийся на крыше дома, позже в больнице скончалась пенсионерка из взорванной квартиры. Ее девятилетняя внучка до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сразу после ЧП было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих условиям безопасности для жизни и здоровья граждан. По данным источников «Реального времени», подозреваемый в деле так и не появился. Между тем, к материалам в качестве вещдока была приобщена часть газовой трубы с краном из пострадавшей квартиры. Предварительно установлено, что на месте соединения имелась трещина, утечку из которой кто-то, не обращаясь к специалистам, пытался устранить самостоятельно, намотав на трубу… ФУМ-ленту. Хозяин квартиры свою причастность к этой «самодеятельности» отрицает. По данным газовиков, на момент их проверки труба была исправна.
Рустам Минниханов предложил увеличить частоту проверок газового оборудования, а также повышать ответственность управляющих компаний и собственников жилья. «Думаю, здесь прокурорская поддержка нам нужна будет — надо привести в чувство некоторых безответственных наших коллег, которые не уделяют этому внимания. Особенно в зимний период», — добавил президент Татарстана. Подробности с коллегии — в материале «Реального времени».
Новые правила оплаты отопления и споры о коммуналке
Одной из жарких тем на этой неделе стало обсуждение новых правил оплаты отопления, изменившихся в начале года. Постановлением №1708 от 28.12.2018 правительство РФ внесло изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденные им же в мае 2011 года. Теперь россияне смогут оплачивать коммунальные услуги по отоплению по показаниям индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах, которые оснащены коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.
Споры о плате за «коммуналку» на этой неделе сотрясали и исполком Казани. Управляющие компании взыскивают с города убытки от принадлежащих ему помещений в жилых домах через суд. За последний месяц — с середины декабря — в Арбитражном суде РТ состоялось заседания по четырем подобным искам к Казгорисполкому. В них УК просят взыскать с города плату за жилищно-коммунальные услуги, включая плату за капитальный ремонт, в принадлежащих городу нежилых помещениях жилых домов. В первые рабочие дни нового года было подано два таких иска. Суммы взысканий разные — от нескольких десятков тысяч рублей до миллиона-полутора. И, судя по опубликованным судебным решениям, такого рода иски суд удовлетворяет.
Сейчас УК «ЖКХ «Гвардейская» судится с исполкомом за 800 тысяч рублей, которые задолжало арендующее у исполкома помещение казанское ООО «Сибинвестпром». С арендатора, судя по информации ресурса «Спарк-Интерфакс», взять нечего — ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей еще в 2017 году располагало в основном лишь заемными средствами. Подробности — в нашем материале.
Тепловой рынок подогрел и очередной конфликт с участием «Татэнерго». На этот раз казанская управляющая компания «Бастион» обвинила энергетиков в злоупотреблении положением и получении сверхприбыли без реальных на то оснований. По мнению жилищников, «Татэнерго» на протяжении нескольких лет собирает с потребителей деньги за мифические потери тепловой энергии. Отношения стороны выясняли в арбитражном суде.
«По закону потребители должны платить за тепловую энергию согласно показаниям приборов учета. Но «Татэнерго» требует оплаты за тепло сверх этих показаний, поскольку внутри дома якобы происходят некие потери и утечки», — рассказал исполнительный директор ООО «УК «Бастион» Андрей Железнов-Липец. Подробности — в нашем репортаже.
Энергетическая тема получила развитие благодаря ФАС России. Ведомство предложило новый подход к перекрестному субсидированию электроэнергии, при котором «перекрестка» должна распределяться равномерно по всем уровням напряжения.
Перекрестное субсидирование заложено в тарифы на услуги по передаче электроэнергии между населением и компаниями, между уровнями напряжения, между субъектами РФ и так далее. В основном это связано с поддержкой возобновляемых источников энергии, регионов Дальнего Востока, мусороперерабатывающих предприятий. Мнения экспертов рынка при этом разделились: одни считают, что подход, предложенный ФАС, может частично снизить нагрузку на потребителей низкого уровня напряжения и повысить ее для потребителей высокого уровня, другие уверены, что могут возникнуть перекосы в тарифах. Подробности — в материале «Реального времени».
Открытие «Ленты» откладывается, а директор макрорегиона «Волга» сети «Пятерочка» рассказывает об инвестициях в ретейл
Открытие пятого по счету казанского гипермаркета «Лента» неожиданно застопорилось. Запланированный еще на 30 ноября прошлого года запуск круглосуточного торгового комплекса неоднократно переносился и теперь, похоже, отложен на неопределенный срок. «Открытие магазина «Лента» было перенесено в связи с необходимостью получить документы, оформление которых сейчас находится в завершающей стадии», — сообщила «Реальному времени» менеджер по связям с общественностью и государственными органами сети гипермаркетов «Лента» Мария Филиппова.
От ответа на вопрос о конкретных сроках и причинах задержки введения в строй объекта стоимостью 0,5 млрд рублей она уклонилась. «Реальному времени» стало известно, что причина простоя — нарушения, выявленные инспекцией государственного строительного надзора. Застройщик-генподрядчик комплекса, казанская компания «Смартгрупп», не смог сдать объект с первой попытки. Дата открытия остается неизвестной до сих пор, а аналитики тем временем оценивают потери гипермаркета как значительные. Подробности — в нашем материале.
Об инвестициях в рынок ретейла в интервью «Реальному времени» рассказал директор макрорегиона «Волга» сети «Пятерочка» Дмитрий Груданов. Он отметил, что средняя доля местных производителей в магазинах «Пятерочки» варьируется от 30% до 35%. При этом в большинстве регионов список популярных товаров схож.
«Мы не забываем и про региональную специфику. Например, в магазинах Татарстана обязательно представлен чак-чак. Доля местного производителя в этой категории составляет 100 процентов, поскольку это национальный продукт и аналогов из других регионов у него быть не может. Похожая ситуация наблюдается в блюдах и выпечке собственного производства», — отметил Груданов.
Банкротства конного завода в Нурлате и замдиректора строительной компании «ФОН»
О банкротстве Нурлатского конного завода имени депутата Госдумы Фатиха Саубановича Сибагатуллина стало известно в начале недели. Предприятие — единственное в республике — занимается разведением племенных лошадей. Иск к ООО «Нурлатский конный завод имени Ф.С. Сибагатуллина» поступил в Арбитражный суд Татарстана 27 декабря. Процедуру банкротства запустило ООО «Тулпар Агро», зарегистрированное по тому же адресу, что и конный завод. «Не знаю, что там творится. Мы давно продали «Татнефти» этот конезавод. Этим занимался мой человек — Ганиев. И завод работает, существует, здравствует в составе «Татнефти», — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» сам Сибагатуллин.
В среду появилось сообщение о том, что подконтрольная Сбербанку фирма «СБК Стекло» подала иск о банкротстве замдиректора строительной компании «ФОН» Дианы Ахметзяновой. Сумма требований та же, что и к основателю компании Анатолию Ливаде — 619 млн рублей. Напомним, застройщик был признан банкротом летом этого года и основным кредитором выступила та же «дочка» «Сбера». Еще ранее она выиграла судебную тяжбу с «ФОНом» за керамический завод, получив право требовать с застройщика 1,3 млрд рублей. Подробности судебных разбирательств — в нашем репортаже.
Продолжение «мясного дела, провал с конкурсом Минпромторга и хищение земель в Куюках и Салмачах
В понедельник в Советском суде Казани продолжилось рассмотрение «мясного дела», фигурантами которого выступают экс-сотрудник Следкома РТ Илья Артемьев, его коллега-полицейский Вадим Караваев и предприниматель Артем Мурашов. Напомним, что в ноябре 2017 года стало известно, что следствие подозревает теперь уже экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции казанского УМВД Караваева в превышении полномочий и получении взятки, его коллегу, бывшего следователя Следкома по РТ Артемьева — в мошенничестве, а бизнесмена Мурашова — в подстрекательстве к даче взятки.
Сейчас судебное следствие близится к концу. На следующем заседании на вопросы судьи должны будут ответить сотрудник Роспотребнадзора и эксперт из ветлаборатории, а пока, как стало известно «Реальному времени», проходящим по делу борцом с коррупцией, который до сих пор сидит в СИЗО, недоволен не только турецкий бизнесмен, признанный потерпевшим, но и его бывший партнер. Подробности — в нашем материале.
Заказ республиканского Минпромторга на организацию конкурса с вручением правительственных премий за качество вылился в судебные тяжбы и проверки УФАС. Еще летом прошлого года вологодская фирма «Шалаевский и партнеры» попросила проверить действия татарстанского Минпромторга на коррупционную составляющую. Компания выиграла тендер на организацию республиканского конкурса на соискание правительственных премий за качество. Но заказчик в лице министерства, по словам вологжан, предложил в соисполнители своего постоянного поставщика — казанскую компанию НП «Поволжский центр качества».
Последний якобы увеличил стоимость контракта с 1,34 до 1,7 млн рублей, а Минпромторг стал затягивать сроки согласования и выставлять требования, не указанные в техническом задании. В частности, у исполнителя требовали провести интервью с лауреатами прошлого года и подготовить проект обращения премьер-министра РТ к награждаемым. По обращению МВД антимонопольщики завели дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Минпромторг же подал иск о расторжении контракта с неугодным исполнителем, работой которого остался недоволен. Мнения сторон — в материале «Реального времени».
Во вторник в Приволжском суде Казани начался процесс по уголовному делу о хищении муниципальных земель в Куюках и Салмачах на 42,8 млн рублей. Пока было зачитано обвинительное заключение и допросили двух потерпевших — представителей исполкомов Пестречинского района и Казани.
На скамье подсудимых за нелегальный увод 32 участков, оцененных в 42,8 млн рублей, находятся пятеро мужчин. Всех фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой. Сейчас судебное разбирательство по уголовному делу находится на стадии допроса свидетелей, все подсудимые содержатся под домашним арестом. Подробности — в нашем репортаже.
Дело об избиении подростка-аутиста, нападение на приставов и убийство собаки
В четверг в Московском суде Казани стартовал процесс по делу об избиении подростка-аутиста. Напомним, что в сентябре прошлого года мальчик вышел не на своей остановке и искал помощи у прохожих, а в ответ незнакомый мужчина, как потом выяснилось, бывший спецназовец и сотрудник вневедомственной охраны, жестоко избил его. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ). В ходе заседания опросили свидетелей по делу. Подробности — в нашем материале.
В начале недели в Казани разбиралось еще одно дело, косвенно затрагивающее несовершеннолетнего. В апреле прошлого года имущество основателя компании «Мебель Европы» и сына судьи в отставке Александра Харитонова из Зеленодольска должны были арестовать трое приставов. По версии обвинения, должник пустил их в квартиру, но вскоре стал выгонять, угрожая и размахивая ножом. Один из сотрудников получил ссадину на губе, и Харитонову вменили тягчайшее преступление — посягательство на жизнь представителя Фемиды.
Бизнесмен настаивает, что ножа не было и что наплыв посторонних мог создать реальную угрозу для жизни его сына, который страдает неизлечимым заболеванием. Подробности — в нашем материале.
Двести часов обязательных работ назначил мировой суд в Лаишевском районе Олегу Репину, который был признан виновным в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). В наступившем году это первый случай в Татарстане, когда была применена новая редакция закона. Напомним, что если раньше в суде нужно было доказывать, что животное было убито садистскими методами и мучилось, то сейчас к уголовной ответственности будут привлекать и тех, кто убивает братьев наших меньших из хулиганских побуждений.
Согласно материалам дела, 15 марта 2018 года Олег Репин четыре раза выстрелил в собаку — помесь лайки с дворнягой. Произошло это на базе отдыха «Дубрава», председателем коей и являлся Репин. Испугавшееся животное убежало на соседнюю базу отдыха, но Репин с ружьем в руках последовал за ним и фактически добил пса двумя выстрелами. Сам подсудимый свою вину в суде так и не признал. Подробности — в нашем репортаже.
Компания Haier получила заем, а «Ак Барс Банк» консолидировал страховую группу
Компания Haier к трехлетию работы в челнинской ТОСЭР снова получила федеральные преференции: Фонд развития промышленности выделил китайскому резиденту заем в размере 500 млн рублей под один процент годовых. Он дает ему шанс войти в пятерку крупнейших производителей «белой техники» в стране. За счет господдержки Haier к 2023 году выйдет на уровень сборки 500 тысяч холодильников в год (при емкости российского рынка в 3 млн штук), и если китайский производитель останется в массовом сегменте, то его столкновение с «Позисом» (входит в «Ростех») неминуемо.
«Заем выделен по условиям программы «Комплектующие изделия», — пояснил заместитель руководителя департамента внешних коммуникаций ФРП Андрей Райм. — Процентная ставка в первые 3 года составит 1% и 5% — на оставшийся срок. Срок возврата — lV квартал 2023 года». В финансовой службе «Хайер Фридж Рус» добавили, что соглашение о получении льготного займа уже подписано и первый транш поступит в ближайшее время. Подробности — в материале «Реального времени».
На этой неделе стало известно, что Ак Барс Банк получил прямой и полный контроль над страховой группой «Ак Барс», завершив сделку по приобретению 100%-й доли ООО «Ак Барс Страхование». АББ выкупил страховую компанию у ее бенефициара — офшорной компании «Ристо Холдинг Инк» по фиксированной цене, равной величине уставного капитала страховщика в 220 млн рублей.
Так под крылом банка оказался симбиоз разноплановых страховщиков: АБС обслуживает кредитные программы банка, а «Ак Барс Мед» работает по государственной программе ОМС. Несмотря на эту консолидацию, конкуренты не ожидают усиления страховой группы на рынке Татарстана, поскольку смысл происходящего — в добровольной деофшоризации, стимулируемой государством. Подробности — в материале «Реального времени».
Отельеры Казани предложили снизить НДС до 7—10%, а Совет муфтиев России поддержал запрет турфирмам заниматься паломничеством
Минэкономразвития РФ готовит подзаконные акты к отложенной на время классификации гостиничного бизнеса. В разработке документов участвует Ассоциация отелей Казани и РТ. Параллельно организация направила в Москву предложения по развитию гостиничного сектора. Письмо за авторством руководителя ассоциации Гульнары Сафиной нашло поддержку во многих регионах — под ним подписались десятки других ассоциаций и сотни гостиниц по всей стране. Сообщество отельеров раскритиковало новые законы в отрасли и просит налоговых льгот.
Письмо с изложением проблем и предложений для гостиничного бизнеса в Минэкономразвития РФ направили еще 12 ноября 2018 года. Первым пунктом в нем идет необходимость снижения ставки НДС — отмечается, что такие условия действуют в большинстве стран Европейского союза. Например, в Австрии при базовой ставке в 20% отели работают по ставке в 10%, а в Греции — при 23% по ставке в 6,5%. Ассоциация отелей Казани и РТ предложила министерству подумать над снижением НДС до 710%. Подробности — в материале «Реального времени».
В Совете муфтиев России поддержали инициативу запретить турфирмам организовывать паломнические поездки — это право хотят закрепить за религиозными организациями. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Разработчики документа заявляют, что намерены защитить граждан от мошенничества, однако представители туротрасли убеждены в том, что у них просто отбирают один из сегментов бизнеса. Подробности — в материале «Реального времени».
Публичные слушания о полигоне ТКО в Удмуртии и сговор властей со строителями детсадов
В удмуртском Глазове прошли публичные слушания на тему строительства полигона ТКО, против которого выступают местные жители. Располагаться он будет близ Сянинского месторождения подземных вод, что может привести к загрязнению основного источника питьевой воды для города и района, полагают жители. Общественность выступала против строительства полигона и в 2017 году, тогда ее мнение поддержал недавно назначенный врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Подробности — в материале «Реального времени».
Тем временем, удмуртское УФАС РФ заподозрило правительство региона в сговоре со строительными компаниями, которые занимаются возведением двух детских садов. Ведомство увидело признаки ухода от проведения конкурентных процедур в реализованной схеме их отношений. «Дельта-Дом» и «Дельта-Строй» занимаются строительством зданий детских садов в Сарапуле и селе Завьялово на основании инвестиционных проектов Удмуртской Республики. Земельные участки под эти проекты компании получили без проведения торгов.
«Фактически же построенные здания детских садов планируются к выкупу за счет средств федерального и регионального бюджета, предусмотренных на создание в Удмуртской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Удмуртское УФАС России полагает, что такая схема реализована в целях ухода от проведения конкурентных процедур для обеспечения нужд Удмуртской Республики по определению подрядчика по строительству зданий детских садов», — отмечают в антимонопольном ведомстве. Подробности — в материале «Реального времени».
Прощание с Ильгамом Шакировым
В среду не стало народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова. Через месяц ему исполнилось бы 84 года. «Вот мы все говорим про мон, ищем его. А Ильгам Шакиров — он и был этот мон. Он был песенной душой народа», — сказал «Реальному времени» композитор Эльмир Низамов.
В конце недели певца проводили в последний путь. На панихиде, которая прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля, президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что в честь артиста будет назван концертный зал в Kazan Expo. Подробности — в нашем репортаже.
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