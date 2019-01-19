Скандалы и события недели: новые правила оплаты отопления, крупный заем Haier и хищение муниципальных земель

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Сергей Афанасьев

Уходящая неделя оказалась богатой на судебные споры, связанные с банкротствами предприятий, хищением муниципальных земель, нарушениями в энергетической отрасли. В удмуртском Глазове, тем временем, выступали против строительства полигона ТКО, а конец недели ознаменовался в Татарстане печальным известием — ушел из жизни народный артист России певец Ильгам Шакиров. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Взрыв в Шахтах и «всплывший» газовый инцидент в Заинске

В начале недели главной темой новостей в России оставался взрыв в доме в городе Шахты Ростовской области, где под завалами спасатели нашли тела пятерых погибших. Следственный комитет основной версией взрыва назвал утечку бытового газа и возбудил уголовное дело. Напомним, что в канун нового года взрыв бытового газа также унес жизни 39 человек в магнитогорской многоэтажке.

Газовую тему обсудили и на коллегии прокуратуры РТ в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что к трагическим последствиям способны привести «элементарные действия по вмешательству в систему газоснабжения». Он также напомнил о взрыве в Заинске 22 июня прошлого года, произошедшем в трехкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажки. На месте погиб рабочий, находившийся на крыше дома, позже в больнице скончалась пенсионерка из взорванной квартиры. Ее девятилетняя внучка до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сразу после ЧП было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих условиям безопасности для жизни и здоровья граждан. По данным источников «Реального времени», подозреваемый в деле так и не появился. Между тем, к материалам в качестве вещдока была приобщена часть газовой трубы с краном из пострадавшей квартиры. Предварительно установлено, что на месте соединения имелась трещина, утечку из которой кто-то, не обращаясь к специалистам, пытался устранить самостоятельно, намотав на трубу… ФУМ-ленту. Хозяин квартиры свою причастность к этой «самодеятельности» отрицает. По данным газовиков, на момент их проверки труба была исправна.

Рустам Минниханов предложил увеличить частоту проверок газового оборудования, а также повышать ответственность управляющих компаний и собственников жилья. «Думаю, здесь прокурорская поддержка нам нужна будет — надо привести в чувство некоторых безответственных наших коллег, которые не уделяют этому внимания. Особенно в зимний период», — добавил президент Татарстана. Подробности с коллегии — в материале «Реального времени».

Одной из жарких тем на этой неделе стало обсуждение новых правил оплаты отопления, изменившихся в начале года. Фото Олега Тихонова

Новые правила оплаты отопления и споры о коммуналке

Одной из жарких тем на этой неделе стало обсуждение новых правил оплаты отопления, изменившихся в начале года. Постановлением №1708 от 28.12.2018 правительство РФ внесло изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденные им же в мае 2011 года. Теперь россияне смогут оплачивать коммунальные услуги по отоплению по показаниям индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах, которые оснащены коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.

Споры о плате за «коммуналку» на этой неделе сотрясали и исполком Казани. Управляющие компании взыскивают с города убытки от принадлежащих ему помещений в жилых домах через суд. За последний месяц — с середины декабря — в Арбитражном суде РТ состоялось заседания по четырем подобным искам к Казгорисполкому. В них УК просят взыскать с города плату за жилищно-коммунальные услуги, включая плату за капитальный ремонт, в принадлежащих городу нежилых помещениях жилых домов. В первые рабочие дни нового года было подано два таких иска. Суммы взысканий разные — от нескольких десятков тысяч рублей до миллиона-полутора. И, судя по опубликованным судебным решениям, такого рода иски суд удовлетворяет.

Сейчас УК «ЖКХ «Гвардейская» судится с исполкомом за 800 тысяч рублей, которые задолжало арендующее у исполкома помещение казанское ООО «Сибинвестпром». С арендатора, судя по информации ресурса «Спарк-Интерфакс», взять нечего — ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей еще в 2017 году располагало в основном лишь заемными средствами. Подробности — в нашем материале.

Тепловой рынок подогрел и очередной конфликт с участием «Татэнерго». На этот раз казанская управляющая компания «Бастион» обвинила энергетиков в злоупотреблении положением и получении сверхприбыли без реальных на то оснований. По мнению жилищников, «Татэнерго» на протяжении нескольких лет собирает с потребителей деньги за мифические потери тепловой энергии. Отношения стороны выясняли в арбитражном суде.

Тепловой рынок подогрел и очередной конфликт с участием «Татэнерго». Фото Романа Хасаева

«По закону потребители должны платить за тепловую энергию согласно показаниям приборов учета. Но «Татэнерго» требует оплаты за тепло сверх этих показаний, поскольку внутри дома якобы происходят некие потери и утечки», — рассказал исполнительный директор ООО «УК «Бастион» Андрей Железнов-Липец. Подробности — в нашем репортаже.

Энергетическая тема получила развитие благодаря ФАС России. Ведомство предложило новый подход к перекрестному субсидированию электроэнергии, при котором «перекрестка» должна распределяться равномерно по всем уровням напряжения.

Перекрестное субсидирование заложено в тарифы на услуги по передаче электроэнергии между населением и компаниями, между уровнями напряжения, между субъектами РФ и так далее. В основном это связано с поддержкой возобновляемых источников энергии, регионов Дальнего Востока, мусороперерабатывающих предприятий. Мнения экспертов рынка при этом разделились: одни считают, что подход, предложенный ФАС, может частично снизить нагрузку на потребителей низкого уровня напряжения и повысить ее для потребителей высокого уровня, другие уверены, что могут возникнуть перекосы в тарифах. Подробности — в материале «Реального времени».

Открытие «Ленты» откладывается, а директор макрорегиона «Волга» сети «Пятерочка» рассказывает об инвестициях в ретейл

Открытие пятого по счету казанского гипермаркета «Лента» неожиданно застопорилось. Запланированный еще на 30 ноября прошлого года запуск круглосуточного торгового комплекса неоднократно переносился и теперь, похоже, отложен на неопределенный срок. «Открытие магазина «Лента» было перенесено в связи с необходимостью получить документы, оформление которых сейчас находится в завершающей стадии», — сообщила «Реальному времени» менеджер по связям с общественностью и государственными органами сети гипермаркетов «Лента» Мария Филиппова.

От ответа на вопрос о конкретных сроках и причинах задержки введения в строй объекта стоимостью 0,5 млрд рублей она уклонилась. «Реальному времени» стало известно, что причина простоя — нарушения, выявленные инспекцией государственного строительного надзора. Застройщик-генподрядчик комплекса, казанская компания «Смартгрупп», не смог сдать объект с первой попытки. Дата открытия остается неизвестной до сих пор, а аналитики тем временем оценивают потери гипермаркета как значительные. Подробности — в нашем материале.

Груданов отметил, что средняя доля местных производителей в магазинах «Пятерочки» варьируется от 30% до 35%, в зависимости от периода. Фото Олега Тихонова

Об инвестициях в рынок ретейла в интервью «Реальному времени» рассказал директор макрорегиона «Волга» сети «Пятерочка» Дмитрий Груданов. Он отметил, что средняя доля местных производителей в магазинах «Пятерочки» варьируется от 30% до 35%. При этом в большинстве регионов список популярных товаров схож.

«Мы не забываем и про региональную специфику. Например, в магазинах Татарстана обязательно представлен чак-чак. Доля местного производителя в этой категории составляет 100 процентов, поскольку это национальный продукт и аналогов из других регионов у него быть не может. Похожая ситуация наблюдается в блюдах и выпечке собственного производства», — отметил Груданов.

Банкротства конного завода в Нурлате и замдиректора строительной компании «ФОН»

О банкротстве Нурлатского конного завода имени депутата Госдумы Фатиха Саубановича Сибагатуллина стало известно в начале недели. Предприятие — единственное в республике — занимается разведением племенных лошадей. Иск к ООО «Нурлатский конный завод имени Ф.С. Сибагатуллина» поступил в Арбитражный суд Татарстана 27 декабря. Процедуру банкротства запустило ООО «Тулпар Агро», зарегистрированное по тому же адресу, что и конный завод. «Не знаю, что там творится. Мы давно продали «Татнефти» этот конезавод. Этим занимался мой человек — Ганиев. И завод работает, существует, здравствует в составе «Татнефти», — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» сам Сибагатуллин.

В среду появилось сообщение о том, что подконтрольная Сбербанку фирма «СБК Стекло» подала иск о банкротстве замдиректора строительной компании «ФОН» Дианы Ахметзяновой. Сумма требований та же, что и к основателю компании Анатолию Ливаде — 619 млн рублей. Напомним, застройщик был признан банкротом летом этого года и основным кредитором выступила та же «дочка» «Сбера». Еще ранее она выиграла судебную тяжбу с «ФОНом» за керамический завод, получив право требовать с застройщика 1,3 млрд рублей. Подробности судебных разбирательств — в нашем репортаже.



В Советском суде Казани продолжилось рассмотрение «мясного дела», фигурантами которого выступают экс-сотрудник Следкома РТ Илья Артемьев, его коллега-полицейский Вадим Караваев и предприниматель Артем Мурашов. Фото Марии Горожаниновой



Продолжение «мясного дела, провал с конкурсом Минпромторга и хищение земель в Куюках и Салмачах

В понедельник в Советском суде Казани продолжилось рассмотрение «мясного дела», фигурантами которого выступают экс-сотрудник Следкома РТ Илья Артемьев, его коллега-полицейский Вадим Караваев и предприниматель Артем Мурашов. Напомним, что в ноябре 2017 года стало известно, что следствие подозревает теперь уже экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции казанского УМВД Караваева в превышении полномочий и получении взятки, его коллегу, бывшего следователя Следкома по РТ Артемьева — в мошенничестве, а бизнесмена Мурашова — в подстрекательстве к даче взятки.

Сейчас судебное следствие близится к концу. На следующем заседании на вопросы судьи должны будут ответить сотрудник Роспотребнадзора и эксперт из ветлаборатории, а пока, как стало известно «Реальному времени», проходящим по делу борцом с коррупцией, который до сих пор сидит в СИЗО, недоволен не только турецкий бизнесмен, признанный потерпевшим, но и его бывший партнер. Подробности — в нашем материале.

Заказ республиканского Минпромторга на организацию конкурса с вручением правительственных премий за качество вылился в судебные тяжбы и проверки УФАС. Еще летом прошлого года вологодская фирма «Шалаевский и партнеры» попросила проверить действия татарстанского Минпромторга на коррупционную составляющую. Компания выиграла тендер на организацию республиканского конкурса на соискание правительственных премий за качество. Но заказчик в лице министерства, по словам вологжан, предложил в соисполнители своего постоянного поставщика — казанскую компанию НП «Поволжский центр качества».

Последний якобы увеличил стоимость контракта с 1,34 до 1,7 млн рублей, а Минпромторг стал затягивать сроки согласования и выставлять требования, не указанные в техническом задании. В частности, у исполнителя требовали провести интервью с лауреатами прошлого года и подготовить проект обращения премьер-министра РТ к награждаемым. По обращению МВД антимонопольщики завели дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Минпромторг же подал иск о расторжении контракта с неугодным исполнителем, работой которого остался недоволен. Мнения сторон — в материале «Реального времени».



Во вторник в Приволжском суде Казани начался процесс по уголовному делу о хищении муниципальных земель в Куюках и Салмачах на 42,8 млн рублей. Пока было зачитано обвинительное заключение и допросили двух потерпевших — представителей исполкомов Пестречинского района и Казани.

Во вторник в Приволжском суде Казани начался процесс по уголовному делу о хищении муниципальных земель в Куюках и Салмачах на 42,8 млн рублей. Фото poselki116.ru



На скамье подсудимых за нелегальный увод 32 участков, оцененных в 42,8 млн рублей, находятся пятеро мужчин. Всех фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой. Сейчас судебное разбирательство по уголовному делу находится на стадии допроса свидетелей, все подсудимые содержатся под домашним арестом. Подробности — в нашем репортаже.

Дело об избиении подростка-аутиста, нападение на приставов и убийство собаки

В четверг в Московском суде Казани стартовал процесс по делу об избиении подростка-аутиста. Напомним, что в сентябре прошлого года мальчик вышел не на своей остановке и искал помощи у прохожих, а в ответ незнакомый мужчина, как потом выяснилось, бывший спецназовец и сотрудник вневедомственной охраны, жестоко избил его. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ). В ходе заседания опросили свидетелей по делу. Подробности — в нашем материале.

В начале недели в Казани разбиралось еще одно дело, косвенно затрагивающее несовершеннолетнего. В апреле прошлого года имущество основателя компании «Мебель Европы» и сына судьи в отставке Александра Харитонова из Зеленодольска должны были арестовать трое приставов. По версии обвинения, должник пустил их в квартиру, но вскоре стал выгонять, угрожая и размахивая ножом. Один из сотрудников получил ссадину на губе, и Харитонову вменили тягчайшее преступление — посягательство на жизнь представителя Фемиды.

Бизнесмен настаивает, что ножа не было и что наплыв посторонних мог создать реальную угрозу для жизни его сына, который страдает неизлечимым заболеванием. Подробности — в нашем материале.

Бизнесмен настаивает, что ножа не было и что наплыв посторонних мог создать реальную угрозу для жизни его сына. Фото Ирины Плотниковой



Двести часов обязательных работ назначил мировой суд в Лаишевском районе Олегу Репину, который был признан виновным в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). В наступившем году это первый случай в Татарстане, когда была применена новая редакция закона. Напомним, что если раньше в суде нужно было доказывать, что животное было убито садистскими методами и мучилось, то сейчас к уголовной ответственности будут привлекать и тех, кто убивает братьев наших меньших из хулиганских побуждений.

Согласно материалам дела, 15 марта 2018 года Олег Репин четыре раза выстрелил в собаку — помесь лайки с дворнягой. Произошло это на базе отдыха «Дубрава», председателем коей и являлся Репин. Испугавшееся животное убежало на соседнюю базу отдыха, но Репин с ружьем в руках последовал за ним и фактически добил пса двумя выстрелами. Сам подсудимый свою вину в суде так и не признал. Подробности — в нашем репортаже.

Компания Haier получила заем, а «Ак Барс Банк» консолидировал страховую группу

Компания Haier к трехлетию работы в челнинской ТОСЭР снова получила федеральные преференции: Фонд развития промышленности выделил китайскому резиденту заем в размере 500 млн рублей под один процент годовых. Он дает ему шанс войти в пятерку крупнейших производителей «белой техники» в стране. За счет господдержки Haier к 2023 году выйдет на уровень сборки 500 тысяч холодильников в год (при емкости российского рынка в 3 млн штук), и если китайский производитель останется в массовом сегменте, то его столкновение с «Позисом» (входит в «Ростех») неминуемо.

«Заем выделен по условиям программы «Комплектующие изделия», — пояснил заместитель руководителя департамента внешних коммуникаций ФРП Андрей Райм. — Процентная ставка в первые 3 года составит 1% и 5% — на оставшийся срок. Срок возврата — lV квартал 2023 года». В финансовой службе «Хайер Фридж Рус» добавили, что соглашение о получении льготного займа уже подписано и первый транш поступит в ближайшее время. Подробности — в материале «Реального времени».

На этой неделе стало известно, что Ак Барс Банк получил прямой и полный контроль над страховой группой «Ак Барс», завершив сделку по приобретению 100%-й доли ООО «Ак Барс Страхование». АББ выкупил страховую компанию у ее бенефициара — офшорной компании «Ристо Холдинг Инк» по фиксированной цене, равной величине уставного капитала страховщика в 220 млн рублей.

Ак Барс Банк получил прямой и полный контроль над страховой группой «Ак Барс», завершив сделку по приобретению 100%-й доли ООО «Ак Барс Страхование». Фото Дарьи Турцевой

Так под крылом банка оказался симбиоз разноплановых страховщиков: АБС обслуживает кредитные программы банка, а «Ак Барс Мед» работает по государственной программе ОМС. Несмотря на эту консолидацию, конкуренты не ожидают усиления страховой группы на рынке Татарстана, поскольку смысл происходящего — в добровольной деофшоризации, стимулируемой государством. Подробности — в материале «Реального времени».



Отельеры Казани предложили снизить НДС до 7—10%, а Совет муфтиев России поддержал запрет турфирмам заниматься паломничеством

Минэкономразвития РФ готовит подзаконные акты к отложенной на время классификации гостиничного бизнеса. В разработке документов участвует Ассоциация отелей Казани и РТ. Параллельно организация направила в Москву предложения по развитию гостиничного сектора. Письмо за авторством руководителя ассоциации Гульнары Сафиной нашло поддержку во многих регионах — под ним подписались десятки других ассоциаций и сотни гостиниц по всей стране. Сообщество отельеров раскритиковало новые законы в отрасли и просит налоговых льгот.

Письмо с изложением проблем и предложений для гостиничного бизнеса в Минэкономразвития РФ направили еще 12 ноября 2018 года. Первым пунктом в нем идет необходимость снижения ставки НДС — отмечается, что такие условия действуют в большинстве стран Европейского союза. Например, в Австрии при базовой ставке в 20% отели работают по ставке в 10%, а в Греции — при 23% по ставке в 6,5%. Ассоциация отелей Казани и РТ предложила министерству подумать над снижением НДС до 710%. Подробности — в материале «Реального времени».

В Совете муфтиев России поддержали инициативу запретить турфирмам организовывать паломнические поездки — это право хотят закрепить за религиозными организациями. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Разработчики документа заявляют, что намерены защитить граждан от мошенничества, однако представители туротрасли убеждены в том, что у них просто отбирают один из сегментов бизнеса. Подробности — в материале «Реального времени».

В удмуртском Глазове прошли публичные слушания на тему строительства полигона ТКО, против которого выступают местные жители. Фото glazovlife.ru

Публичные слушания о полигоне ТКО в Удмуртии и сговор властей со строителями детсадов

В удмуртском Глазове прошли публичные слушания на тему строительства полигона ТКО, против которого выступают местные жители. Располагаться он будет близ Сянинского месторождения подземных вод, что может привести к загрязнению основного источника питьевой воды для города и района, полагают жители. Общественность выступала против строительства полигона и в 2017 году, тогда ее мнение поддержал недавно назначенный врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Подробности — в материале «Реального времени».

Тем временем, удмуртское УФАС РФ заподозрило правительство региона в сговоре со строительными компаниями, которые занимаются возведением двух детских садов. Ведомство увидело признаки ухода от проведения конкурентных процедур в реализованной схеме их отношений. «Дельта-Дом» и «Дельта-Строй» занимаются строительством зданий детских садов в Сарапуле и селе Завьялово на основании инвестиционных проектов Удмуртской Республики. Земельные участки под эти проекты компании получили без проведения торгов.

«Фактически же построенные здания детских садов планируются к выкупу за счет средств федерального и регионального бюджета, предусмотренных на создание в Удмуртской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Удмуртское УФАС России полагает, что такая схема реализована в целях ухода от проведения конкурентных процедур для обеспечения нужд Удмуртской Республики по определению подрядчика по строительству зданий детских садов», — отмечают в антимонопольном ведомстве. Подробности — в материале «Реального времени».

Через месяц Ильгаму Шакирову исполнилось бы 84 года. Фото Максима Платонова

Прощание с Ильгамом Шакировым

В среду не стало народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова. Через месяц ему исполнилось бы 84 года. «Вот мы все говорим про мон, ищем его. А Ильгам Шакиров — он и был этот мон. Он был песенной душой народа», — сказал «Реальному времени» композитор Эльмир Низамов.

В конце недели певца проводили в последний путь. На панихиде, которая прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля, президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что в честь артиста будет назван концертный зал в Kazan Expo. Подробности — в нашем репортаже.