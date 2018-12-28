Сладкий звон олимпийских колец: топ-10 спортивных событий уходящего года в Башкирии

От Едешко до Елистратова — временной пласт в 46 лет

В уходящем году в «меню» башкирского болельщика хватало больших побед и турниров — были и «соль», и «перчик», и досада. Десятку главных спортивных событий в Башкортостане представляет спортивная редакция «Реального времени».

Олимпийская «бронза»

В феврале в Корее состоялась зимняя Олимпиада-2018. Башкортостан в Пхенчхане представляли пять спортсменов: Антон Бабиков (биатлон), Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), Кристина Спиридонова (фристайл), Ольга Сосина (хоккей) и Семен Елистратов (шорт-трек).

Приписать к республике можно и «земляков». В состав сборной России (ОАР) попал воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев, ныне играющий за петербургский СКА; Линус Умарк выступал в шведской команде; дуэт финнов Тему Хартикайнен — Йоонас Кемппайнен защищал цвета сборной Суоми, а Бен Скривенс играл в воротах канадцев.

Бронзовую медаль получил лишь Елистратов (на дистанции 1 500 метров). К слову, это была первая награда наших олимпийцев на Играх-2018. Скривенс тоже завоевал «бронзу» с Канадой, ныне он уж давно не в «Салавате». Ольга Сосина и женская хоккейная сборная как никогда близки были к олимпийским наградам, но почему-то финки оказались дважды сильнее, в подгруппе и в «бронзовом» финале.

В то же время 4-е место Кристины Спиридоновой — большой успех и хороший опыт юной фристайлистки. У Бабикова Игры не заладились, ну а Яхину, наверное, трудно пока сражаться, по сути, в одиночку с ведущими странами-соперницами в этом зимнем виде.

Башкортостан в Пхенчхане представляли пять спортсменов, бронзовую медаль получил лишь Елистратов. Фото EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG



«Золото» уфимской «Агидели»



А вот дома Ольге Сосиной повезло больше. В апреле женская хоккейная команда «Агидель» впервые в истории стала сильнейшей в России. После четырех бронзовых и двух серебряных сезонов уфимская дружина завоевала-таки золото Женской хоккейной лиги.

Башкирский коллектив никому из соперниц не позволил усомниться в своем превосходстве, выиграв досрочно регулярный чемпионат. За весь сезон клуб проиграл только трижды, при этом отрыв от второго места составил 9 очков. А в серии плей-офф уфимки не оставили шансов оппоненткам ни в полуфинале (нижегородский СКИФ), ни в финале (подмосковное «Торнадо»), выиграв серии всухую — 3:0.

В этих сражениях лидерами были Сосина, чешская легионерка Николь Чупкова, старожилы Анна Шибанова и ее сестра Татьяна, невозмутимая Инна Дюбанок, перспективная Элина Митрофанова. За ними подтянулась и молодежь. Сейчас уфимская «Агидель» с большим отрывом лидирует в регулярном чемпионате и имеет неплохие шансы на второе золото в своей истории.



В апреле женская хоккейная команда «Агидель» впервые в истории стала сильнейшей в России. Фото hcsalavat.ru



«Свой» хоккейный уфимский командир



Продолжая хоккейную тему, вспомним, что руководство уфимского «Салавата Юлаева» не устроили результаты финского специалиста Эркки Вестерлунда, и он был отправлен в отставку. Эркка так и не нашел общего языка с подопечными и руководством.

На его место в том же «революционном» апреле поставили уфимского воспитанника — Николая Цулыгина. Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления, но может сложиться так, что увольнение произойдет раньше. Если стартовал «Салават» в 11-м сезоне КХЛ очень хорошо, то конец осени и декабрь его лихорадит по-страшному.

В зачет Цулыгину можно поставить две победы над мощным СКА как дома, так и в гостях (там особенно запомнился разгром — 4:1). В то же время совсем ничего не могут поделать уфимцы с другим армейским коллективом — ЦСКА был дважды сильнее в очных битвах. Совершенно необъяснимы поражения от «Сибири», по сути, они дали сибирякам заряд уверенности в своих силах, и эта команда уже имеет шансы на плей-офф. Вроде бы сплоченный под началом «местного» Цулыгина коллектив под Новый год внезапно потерял и снайперскую хватку, и удачу.

В зачет Цулыгину можно поставить две победы над мощным СКА, как дома, так и в гостях. Фото hcsalavat.ru



Томаров (Tomorrow) — уфимское завтра

Не стали искать «варягов» и в футбольном флагмане республики. Сергей Семак, сделав свое блестящее дело (об этом ниже), сдал пост и ушел на повышение в «Зенит». Эту весть башкирский болельщик воспринял скорее с сожалением, хотя при подписании контракта с легендарным футболистом были большие сомнения — потянет ли на тренерском мостике. Богданыч не дал усомниться в своей состоятельности.



А руководство «горожан» в начале лета объявило имя нового главного тренера: шестым наставником «Уфы» стал 36-летний Сергей Томаров — самый молодой из этой шестерки. Тут вопросов было еще больше, ведь Сергей Александрович, хоть и свой, но в большой футбол не играл никогда, хотя и входил в штаб вышеназванных наставников, пройдя с ними все уровни.

В итоге Томаров продержался на тренерском мостике недолго — после невыразительных результатов в чемпионате РПЛ с ним, скрепя сердце, расстались перед матчем со «Спартаком» (это уже традиция в недолгой истории «Уфы»). Но расстались, что называется, не насовсем. Томаров в аналитическом отделе «Уфы» — и это новая структура, которая, по сути, еще не начинала работать.

Томаров продержался на тренерском мостике недолго — после невыразительных результатов в чемпионате РПЛ с ним расстались. Фото fcufa.pro



Шестой, лучший в истории

Продолжим футбольную тему, тем более что Россия приняла чемпионат мира, который напрочь прошел мимо Уфы, хотя тут много кто болел за сборную Черчесова. В Парке садоводов Башкирии постелили мини-футбольное поле, но ни одной фан-зоны так и не было организовано. А загородную базу «Уфы» команды-участницы исторического для России турнира всерьез не восприняли.

Сергей Семак на этом фоне сделал прорыв — привел «Уфу» к зоне еврокубков (правда, ее могло бы не быть, если бы не кубковый фарт вперемешку с российским футбольным бардаком). Шестое место в четвертом чемпионате Премьер-лиги — это высшее достижение уфимской команды в ее истории.

В последнем матче сезона уфимцы «вынесли» дома обладателя Кубка России «Тосно», ныне не существующий, — 5:0 и вошли в «еврозону». Для этого, правда, пришлось разбить телефон бывшего главы Башкортостана Рустэма Хамитова.



Сергей Семак сделал прорыв — привел «Уфу» к зоне еврокубков. Фото fcufa.pro



Европейская история «Уфы»

Ну и, собственно, про этот самый дебют в Лиге Европы. Первым соперником команды Томарова был словенский «Домжале». Дожимать этот скромный коллектив было трудно. Тем не менее прошли дальше за счет гола на чужом поле (0:0 и 1:1), который забил земляк «Домжале», уфимский защитник Боян Йокич.

Не сладко пришлось и с люксембургскими «осами» из «Прогреса» с одной «с». Дома уфимцы скромно победили 2:1, а в гостях, когда уже, казалось бы, все шло к дополнительному времени, Кротов и Пауревич подарили ничью — 2:2 и проход дальше.



В групповой этап Лиги дверь «Уфе» закрыл легендарный Стивен Джеррард и его нынешний «ребенок» с большой историей — «Глазго Рейнджерс». Это событие достойно отдельной главы, но мы сделаем его эпилогом первой европейской кампании «Уфы». Шотландцам пришлось нелегко с уфимцами: победа дома 1:0 и гостевая ничья 1:1, хотя заканчивали британцы это свидание вдевятером, без двух удаленных в ожесточенной битве.

Шестое место в четвертом чемпионате Премьер-лиги — это высшее достижение уфимской команды в ее истории. Фото fcufa.pro



«Уфа-Арена» под соусом Лиги наций

И в других видах спорта случались большие события в уходящем году.

Так, летом под сводами «Уфа-Арены» вновь приютился большой волейбол. Ранее главную крытую арену республики могли оценить разве что японцы от имени своей сборной. На этот раз в Уфе прошел 3-й тур Лиги наций. На башкирском паркете сражались сборные России, Китая, Бразилии и Ирана. Россияне стали вторыми в этом отрезке, проиграв бразильцам, но в итоге, хорошо натренировавшись в столице Башкирии, выиграли Лигу за явным преимуществом.

С бразильцами в Уфе была настоящая битва, каждая партия получилась упорной. С Ираном тоже пришлось поволноваться, но в этом случае уже вследствие некой расслабленности — мол, этих мы обыграем легко. А вот китайцам не повезло — россияне вышли с большим желанием достойно завершить уфимский тур. К слову, еще большее желание блеснуть на родной площадке продемонстрировали «уральцы» Дмитрий Ковалев и Игорь Филиппов, вошедшие в обойму сборной России.

«Уфа-Арена» понравилась всем соперникам, они не прочь вернуться сюда снова.



Летом под сводами «Уфа-Арены» вновь приютился большой волейбол. Фото hcsalavat.ru



Вспоминая первое золото «Салавата»

В конце лета в Уфе состоялся традиционный День болельщика уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». В празднике приняли участие хоккеисты «золотой команды», которая стала чемпионом России 10 лет назад. На этот раз День прошел в новом формате — был матч звезд и предшествующий ему батл в хоккейных конкурсах по примеру ежегодных «звездных» уикендов в КХЛ.

В фойе «Уфа-Арены» выстраивались огромные очереди за селфи и автографами с легендарными «золотоносцами». Сам поединок нового и «золотого» поколений был, конечно, элементом шоу, и молодые не очень-то стремились обыграть уважаемых чемпионов.

Тем не менее все остались довольны. Можно продолжать этот формат.

В конце лета в Уфе состоялся традиционный День болельщика уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Фото hcsalavat.ru



Три дня «по-китайски»



В Уфе прошли II Российско-китайские молодежные зимние игры. Три дня более 200 юных атлетов из России и Китая соревновались в пяти видах спорта — хоккее, шорт-треке, фигурном катании, лыжных гонках и сноуборде. В трех хоккейных поединках уверенно победили российские ребята, зато китайцы практически не дали шанса соперникам в шорт-треке.

В Играх были задействованы четыре лучшие зимние арены столицы Башкирии — «Уфа-Арена», Дворец спорта, СШОР по горнолыжному спорту и СОК «Биатлон». Китайцы остались довольны как увиденным, так и радушным приемом.

На церемонии закрытия главный судья Игр — прославленный отечественный хоккеист, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов заметил: «Никогда не забуду свои первые юношеские международные соревнования. Надеюсь, и вы будете долго соперничать друг с другом».



В Уфе прошли II Российско-китайские молодежные зимние игры. Фото gsrb.ru



Три секунды большой жизни

Ну и под Новый год Башкирия снова прикоснулась к Великому. Единственные отечественные олимпийские золотые медали в баскетболе — это, как известно, Мюнхен-1972. Тогда золотая пара Едешко — Белов на последних секундах вырвала победу у непобедимой «дрим-тим» из США. День 127-летия баскетбола в Уфе отметили с олимпийским чемпионом Иваном Едешко — посмотрели фильм «Движение вверх», вновь испытав неописуемые эмоции.

Иван Иванович, один из четырех еще оставшихся в живых чемпионов, с игроками БК «Уфимец» побывал с мастер-кассами в Стерлитамаке и Белебее. Там поиграли в баскетбол с местными командами, наградили победителей и призеров ШБЛ КЭС-БАСКЕТ. Сотни девчонок и мальчишек вживую пообщались с легендой — чем не рождественское чудо? «Уфимцу» же предстоит нелегкое «движение вверх», хотя он уже сейчас показывает неплохой настрой — команда Руслана Бокова ушла на новогодние каникулы в лидерах Суперлиги-2, проиграв лишь два раза в 18 матчах.