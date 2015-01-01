ПМЭФ-2015: Татарстан на "Русском Давосе"
18 июня 2015 года в Санкт-Петербурге стартовал XIX Петербургский международный экономический форум, в котором традиционно принимает участие большая делегация Татарстана: от чиновников во главе с врио президента РТ Рустама Минниханова до предпринимателей, глав крупных холдингов. Корреспонденты "Реального времени" отслеживают ключевые новости этой крупнейшей дискуссионной площадки, ежегодно собирающей самых сильных экспертов и самых влиятельных бизнесменов и политиков нашей страны.
- 24 июня, 07:00 11 Михаил Леонтьев: «Как называется должность главы региона — это вопрос вкуса. Не такое страшное слово — «президент»
- 19 июня, 18:40 5 Владимир Путин: «Будем стремиться к расширению свободы в сфере экономики» Противники санкций среди европейских бизнесменов, неравный брак с Китаем и реальный объем «кубышек»
- 19 июня, 07:00 7 Сергей Когогин: «Мы не стоим на пороге революции в транспорте, мы уже вступили в нее одной ногой» Автомобиль будущего будет подключен к системе оптимизации дорожного движения в больших городах
- 18 июня, 13:18 19 Участие делегации Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым в Петербургском экономическом форуме