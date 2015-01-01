Новости сюжета

17:17 МСК
Новости раздела

ПМЭФ-2015: Татарстан на "Русском Давосе"

Сюжет 42 материала
ПМЭФ-2015: Татарстан на

18 июня 2015 года в Санкт-Петербурге стартовал XIX Петербургский международный экономический форум, в котором традиционно принимает участие большая делегация Татарстана: от чиновников во главе с врио президента РТ Рустама Минниханова до предпринимателей, глав крупных холдингов. Корреспонденты "Реального времени" отслеживают ключевые новости этой крупнейшей дискуссионной площадки, ежегодно собирающей самых сильных экспертов и самых влиятельных бизнесменов и политиков нашей страны.

Читайте также