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Теракт в Петербургском метро

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Теракт в Петербургском метро
Фото: Антон Ваганов / Reuters (meduza.io)

3 апреля около 15:00 на перегоне между станциями второй линии метрополитена Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате теракта, по официальным данным, погибли десять человек, больше 20 пострадали.

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