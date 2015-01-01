Теракт в Петербургском метро
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3 апреля около 15:00 на перегоне между станциями второй линии метрополитена Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате теракта, по официальным данным, погибли десять человек, больше 20 пострадали.
- 04 апр, 07:00 15 Взрывы в Санкт-Петербурге: основные факты трагедии в подземке Северная столица впервые столкнулась с терактами в подземке, которые раньше гремели в столице главной, эхо прокатилось по всей стране
- 03 апр, 17:30 18 Генерал ФСБ: «Если бы спецслужбы знали о террористической угрозе, были бы дополнительные наряды, рамки...» Александр Михайлов поделился своим видением чрезвычайного происшествия в метро Санкт-Петербурга
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онлайн-трансляция03 апр, 15:46 20 Взрыв в петербургском метро: на данную минуту — около 50 пострадавших. С ними работают медики Информации о погибших в метро татарстанцах нет — полпред Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленобласти