Санкт-Петербург. Через 2 часа после теракта

17:51, 03.04.2017 Сюжет: Теракт в Петербургском метро 40 10
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  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева
  • Ольга Ростовцева

Внештатный корреспондент «Реального времени» побывал в районе станций «Сенная» и «Площадь Восстания» петербургского метрополитена и зафиксировал, что происходит там спустя 2 часа после произошедшего сегодня теракта.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    на Невском, помню, и так не пройти, а сейчас вообще не протиснуться
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  • Анонимно 03 апр
    людей очень много конечно, как же они добираться будут домой? на окраины
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    Анонимно 03 апр
    на электричках можно, жд
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    Анонимно 03 апр
    на попутках
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  • Анонимно 03 апр
    Жуть
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  • Анонимно 03 апр
    такси не приезжают!
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    Анонимно 03 апр
    там занято все время просто
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    Анонимно 03 апр
    по телеку говорили, что бесплатно даже подвозили
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  • Анонимно 03 апр
    На фоне погибших и пострадавших (и шока и переживания родных и близких), как добираться - это не столь важно...
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  • Анонимно 03 апр
    Питеру не везет в последнее время
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