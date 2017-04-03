Санкт-Петербург. Через 2 часа после теракта

Внештатный корреспондент «Реального времени» побывал в районе станций «Сенная» и «Площадь Восстания» петербургского метрополитена и зафиксировал, что происходит там спустя 2 часа после произошедшего сегодня теракта.
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