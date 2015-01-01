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ЦИПР-РИФ 2016

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ЦИПР-РИФ 2016

С 7 по 10 июня 2016 года в Иннополисе представители IT-отрасли, руководители промышленных предприятий, эксперты, инвесторы и чиновники сферы телекоммуникаций, обсуждают проблемы импортозамещения высокотехнологичной продукции и развития цифровой индустрии в России. На площадке конференции работает «Выездная редакция» интернет-газеты «Реальное время».

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