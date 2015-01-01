ЦИПР-РИФ 2016
Сюжет 39 материалов
С 7 по 10 июня 2016 года в Иннополисе представители IT-отрасли, руководители промышленных предприятий, эксперты, инвесторы и чиновники сферы телекоммуникаций, обсуждают проблемы импортозамещения высокотехнологичной продукции и развития цифровой индустрии в России. На площадке конференции работает «Выездная редакция» интернет-газеты «Реальное время».
- Мероприятия 10 июня, 07:00 8 «РИФ. Иннополис»: «Наша цель сейчас – получить доступ к новой нефти. А новая нефть – это данные» Николай Никифоров уверен, что в части господдержки информационных технологий государством ничего не сделано
- Мероприятия 09 июня, 16:51 ЦИПР в Иннополисе может стать ежегодной «тусовкой про будущее»
- Мероприятия 09 июня, 16:29 1 Ульяновская Ulnanotech придумала, как диагностировать рак на ранней стадии
- 09 июня, 15:38 60 Индустрия 4.0: в день рождения Иннополиса в городе открылась конференция РИФ.Иннополис 2016
- Мероприятия 09 июня, 14:46 Гендиректор НИИ «Масштаб»: сначала импортозамещение было только «переклеиванием наклеек»
- Мероприятия 09 июня, 12:23 Директор РОЦИТ: «Цифровая грамотность поможет населению чувствовать себя в интернете безопасно»
- Мероприятия 09 июня, 12:09 Сергей Плуготаренко, РАЭК: «Интернет неубиваем»
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- 08 июня, 14:06 54 Выездная редакция «Реального времени» на ЦИПР-РИФ 2016 в лицах
- Мероприятия 08 июня, 13:00 5 Гендиректор Baikal Electronics: «Пока что говорить о конкуренции с Intel преждевременно»
- Мероприятия 08 июня, 11:29 Полноценный искусственный интеллект может появиться уже к 2025 году
- Мероприятия 07 июня, 17:36 9 «Именно развал Советского Союза привел к тому, что мы пропустили технологический бум» ЦИПР-2016: цифровой мир как ложка, трудности импортозамещения и облик России в 2035 году
- Мероприятия 07 июня, 16:59 Советник мэра Иннополиса Марат Багаутдинов: российские специалисты не привыкли менять место жительства
- 07 июня, 15:35 79 Прозрачный «Эльбрус», суверенитет облака и проблемы импортозамещения: в Иннополисе стартовала ЦИПР-РИФ 2016
- Мероприятия 07 июня, 13:34 Тимур Ахмеров, «Барс Груп»: «Мы одни из первых, кто реально будет работать в стенах технопарка»
- Мероприятия 07 июня, 13:04 Гендиректор АО «Российская электроника»: на сегодня объем импортозамещения в РФ не больше 30%
- Мероприятия 07 июня, 10:08 Камиль Газизов, «РТ-Информ»: «Наша новая система позволит оптимизировать процессы выпуска вертолетов на КВЗ»