Новости сюжета

17:19 МСК
Новости раздела

KazanSummit-2016: ключевые заявления, деловая повестка, эксклюзивные комментарии

Сюжет 35 материалов
KazanSummit-2016: ключевые заявления, деловая повестка, эксклюзивные комментарии
Фото: Максим Платонов

19 мая 2016 года в Казани стартовал очередной международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2016. На площадке форума, которую за два дня работы посетили представители десятков стран и сотен компаний, работали корреспонденты и "Выездная редакция" интернет-газеты "Реальное время".

Читайте также