KazanSummit-2016: ключевые заявления, деловая повестка, эксклюзивные комментарии
Сюжет 35 материалов
19 мая 2016 года в Казани стартовал очередной международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2016. На площадке форума, которую за два дня работы посетили представители десятков стран и сотен компаний, работали корреспонденты и "Выездная редакция" интернет-газеты "Реальное время".
- Мероприятия 21 мая, 07:00 5 «Мы упираемся в то, что исламский финансовый продукт получается дороже за счет НДС» Создание международного финансового центра в России, возможно, с использованием исламских финансов, было заявлено на «KazanSummit-2016»
- 20 мая, 22:33 25 KazanSummit-2016: проблемы и перспективы исламского банкинга
- Мероприятия 20 мая, 17:00 8 Юнус-бек Евкуров: «С точки зрения инвестиций сравнивать Татарстан и Ингушетию, конечно, смешно» Глава Ингушетии в интервью «Реальному времени» рассказал о том, как регион выстраивает отношения с исламским миром
- 20 мая, 12:10 73 KazanSummit-2016, открытие: полторы тысячи гостей, халяльное угощение, партнерские финансы и красавицы в белом
- Мероприятия 20 мая, 07:00 19 Разрешенные деньги: сколько стоит исламское финансирование в Казани?
- Мероприятия 20 мая, 07:00 8 Марат Ахметов оценил объем рынка халяль в Татарстане в 100 миллиардов
- Мероприятия 19 мая, 13:29 9 Камиль Самигуллин: «ДАИШ — это партия сатаны, это адские люди...»