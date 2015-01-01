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​Рынок грузоперевозок: исследование «Реального времени»

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​Рынок грузоперевозок: исследование «Реального времени»
Фото: mek-vl.ru

Аналитическая служба «Реального времени» провела исследование рынка транспортно- логистических услуг РТ и выяснила, что отрасль переживает не лучшие времена – рост показывает только «воздушный транспорт», остальные виды грузоперевозок неуклонно падают.

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