Рынок грузоперевозок: исследование «Реального времени»
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Аналитическая служба «Реального времени» провела исследование рынка транспортно- логистических услуг РТ и выяснила, что отрасль переживает не лучшие времена – рост показывает только «воздушный транспорт», остальные виды грузоперевозок неуклонно падают.
- Аналитика 02 дек, 07:00 7 Грузоперевозчики: рынок спасают интернет-магазины Исследование рынка грузовых перевозок Татарстана. Часть 6
- Аналитика 26 нояб, 07:00 10 Рынок грузоперевозок: что мешает развитию складской инфраструктуры Казани? Исследование рынка грузовых перевозок Татарстана. Часть 4
- Аналитика 24 нояб, 07:00 10 Рынок грузоперевозок: нефтепроводы как главный транспорт Татарстана