Первая леди Татарстана. Какой мы запомнили Сакину-ханум

14:40, 16.11.2018 36 3
С семьей на даче С семьей на даче 70 лет Минтимеру Шаймиеву 70 лет Сакине Шаймиевой 70 лет Сакине Шаймиевой 70 лет Сакине Шаймиевой 70 лет Сакине Шаймиевой Золотая свадьба Золотая свадьба
1/36
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • С семьей на даче
    Михаил Козловский
  • С семьей на даче
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 70 лет Минтимеру Шаймиеву
    Михаил Козловский
  • 70 лет Сакине Шаймиевой
    Михаил Козловский
  • 70 лет Сакине Шаймиевой
    Михаил Козловский
  • 70 лет Сакине Шаймиевой
    Михаил Козловский
  • 70 лет Сакине Шаймиевой
    Михаил Козловский
  • Золотая свадьба
    Михаил Козловский
  • Золотая свадьба
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня на 80-м году жизни скончалась Сакина Шаймиева — супруга первого президента и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Друзья четы Шаймиевых вспоминают ее прежде всего скромной татарской женщиной, которая всю себя посвятила семье. «Реальное время» публикует фотографии из архива семьи Шаймиевых. Выражаем соболезнования Минтимеру Шариповичу и его близким.

Распечатать материал

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 нояб
    засмотрелась. Красивая мудрая женщина
    Ответить
  • Анонимно 16 нояб
    какие косы были у нее!
    Ответить
  • Анонимно 16 нояб
    Всегда с улыбкой на устах... Красавица!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи