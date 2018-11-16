Первая леди Татарстана. Какой мы запомнили Сакину-ханум

Сегодня на 80-м году жизни скончалась Сакина Шаймиева — супруга первого президента и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Друзья четы Шаймиевых вспоминают ее прежде всего скромной татарской женщиной, которая всю себя посвятила семье. «Реальное время» публикует фотографии из архива семьи Шаймиевых. Выражаем соболезнования Минтимеру Шариповичу и его близким.
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