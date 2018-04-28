Медведев предложил ввести индивидуальные санкции против американцев

Новые российские контрсанкции должны предусматривать введение индивидуальных санкций в отношении юридических и физических лиц из США. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«На мой взгляд, в этом законопроекте (об ответных мерах на санкции США) обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента Соединенных Штатов Америки», — отметил Медведев.



Он также поддержал введение в России ответственности за исполнение американских санкций. Премьер-министр РФ считает, что антироссийские санкции США направлены на разрушение общественно-политического строя страны и несут вред экономике и людям.



Ранее Reuters со ссылкой на источник в российском Минфине сообщило, что Россия надеется, что Евросоюз убедит США ослабить санкции.