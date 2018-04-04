В казанском аэропорту прошли учения по ликвидации очага сибирской язвы

В Международном аэропорту «Казань» к чемпионату мира по футболу-2018 Роспотребнадзор по РТ провел тактико-специальные учения по ликвидации очага инфекционного заболевания на борту воздушного судна с подозрением на сибирскую язву.



Целью учений было проверить исполнение плана мероприятий по санитарной охране территории республики от завоза и распространения инфекционных болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба аэропорта.

Противоэпидемические мероприятия проводились в режиме реального времени с хронометражем действий сотрудников всех служб.

В учениях приняли участие представители контрольно-надзорных органов и служб АО «Международный аэропорт «Казань», сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», Министерства здравоохранения Республики Татарстан, МБУ «Дезинфекционная станция города Казани», ГАУЗ «Скорая медицинская помощь», представители ГУ МЧС РФ, МВД РТ, УФСБ и других служб.

Напомним, к предстоящему чемпионату мира по футболу-2018 в столице Татарстана обновят изношенные слои дорожного покрытия на подъезде к аэропорту «Казань» и заменят автобусные павильоны.

