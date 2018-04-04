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К ЧМ-2018 в Казани отремонтируют подъезды к аэропорту

22:19, 04.04.2018 2
К ЧМ-2018 в Казани отремонтируют подъезды к аэропорту
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

К предстоящему чемпионату мира по футболу-2018 в столице Татарстана обновят изношенные слои дорожного покрытия на подъезде к аэропорту «Казань» и заменят автобусные павильоны.

Об этом сообщил замначальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Сергей Автономов.

В этом году на все дорожные работы по федеральным трассам в республике будет выделено 8,5 млрд рублей. На реконструкцию и обустройство планируется направить 2,8 млрд, на капитальный ремонт дорог — 2,6 млрд рублей, на ремонт дорог и устройство слоев износа — 1,4 млрд рублей и на работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений — 1,3 млрд рублей, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на дорожные работы в 2018 году потратят 23,919 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    лучше бы подъезды в казанских панельках отремонтировали
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  • Анонимно 05 апр
    Около Аэропорта достаточно приличная дорога,чего не скажешь о улице Авангардной..... Вся улица разбита,а ведь ремонт был всего пару лет назад....
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