Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Кратковременный дождь, в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер северный, северо-восточный: ночью 4—9 м/с, местами порывами до 13 м/с, днем 6—11 м/с, местами кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит около +18 градусов. Днем ожидается от +23 до +28 градусов.
В Казани не ожидается существенных осадков, утром местами прогнозируется туман. Воздух днем прогреется до +26 градусов.
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