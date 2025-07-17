В Татарстане зафиксировано более 8,6 тысячи обращений из-за укусов клещей

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По состоянию на 16 июля в медицинские организации Татарстана с жалобами на присасывание клещей обратились 8666 человек, в том числе 2131 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике, отметив, что данный показатель не превышает средний многолетний уровень.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей Казани (3118 случаев), Набережных Челнов (853 случая) и Нижнекамского района (571 случай).

В текущем году было исследовано 4448 клещей, снятых с людей. В 781 клеще (17,5%) был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 36 клещах (0,8%) — возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 57 клещах (1,2%) — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 34 клещах (0,7%) — возбудитель клещевого вирусного энцефалита. При исследовании 97 клещей из природных очагов возбудители клещевых инфекций не были выявлены.

Зарегистрировано четыре случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Все укусы произошли во время отдыха в лесу в Башкирии.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целях профилактики противоэпидемических мероприятий проведены противоклещевые обработки на наиболее часто посещаемых населением территориях (места размещения летних оздоровительных учреждений, парки, скверы) на площади 2961,9 га (106% от подлежащих). Контроль эффективности акарицидных обработок, проведенный на площади 2334,5 га, не выявил наличия клещей.

Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 13 993 человека, что составляет 92,2% от запланированного количества.

Рената Валеева