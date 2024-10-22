Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин прилетел в столицу Татарстана
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прилетел в Казань.
В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
Незадолго до него для участия в саммите БРИКС прибыл президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
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