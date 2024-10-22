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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин прилетел в столицу Татарстана

17:58, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин прилетел в столицу Татарстана
Фото: Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прилетел в Казань.

В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Незадолго до него для участия в саммите БРИКС прибыл президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Олег Исаков

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