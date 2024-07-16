Кабмин России поддержал проект о бесплатном проезде по платным автотрассам транспорта ВС России

В кабинете министров России поддержали проект о бесплатном проезде по платным автотрассам транспорта ВС России. Инициатором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн., сообщает ТАСС.

В список ведомств, которым будут даны льготы на проезд по платным дорогам также вошли ФСБ и Росгвардия.

В конце мая Государственная дума внесла законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для транспорта силовых структур. Было предложено внести изменения в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».