В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги по обвинению в получении крупной взятки

Фото: Динар Фатыхов

Свердловский районный суд Иркутска принял решение об аресте начальника Восточно-Сибирской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

Обвинение предъявлено в соответствии со статьей о получении взятки должностным лицом через посредников в виде денег, за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц. По предварительной информации, сумма взятки оценивается свыше 100 млн рублей.

При этом суд не уточняет имя подсудимого, называя его «обвиняемым В.».

Подчеркнем, что должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») с марта 2021 года занимает Вадим Владимиров. До этого он был начальником Красноярской железной дороги.

