Сергей Лавров принял участие в саммите G20: «Двадцатка переживает внутреннюю реформу»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал об итогах саммита G20, прошедшего в Нью-Дели. По его мнению, он оказался успешным, об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам встречи «двадцатки».



— Саммит — безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов «Группы двадцати» от Глобального юга, — сказал Лавров.

Он также указал, что при поддержке Индии страны «очень четко и настойчиво» добивались учета своих интересов: «В итоге они вошли в декларацию».

— Весь пафос договоренностей, которые касаются непосредственных вопросов круга ведения G20, заключаются в том, что Глобальный Юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она отражала его реальный вес в мировых делах, — добавил министр.

Помимо этого, Лавров подчеркнул, что у Запада не получилось «украинизировать» повестку саммита. По его мнению, западным странам не удалось сделать это «во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга в защиту своих законных интересов».



Также министр выразил мнение, что встреча лидеров «двадцатки» может состояться в виртуальном формате, скорее всего, уже в конце ноября.

Лавров считает, что саммит G20 придаст «очень серьезный импульс» по реформе Международного валютного фонда (МВФ), а также Всемирной торговой организации (ВТО).



Саммит «двадцатки» в Индии проходит 9—10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ. Украину на саммит приглашать не стали.



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Илина Хакимова