Украину не пригласили на саммит G20 в Индии

Украину не пригласили на саммит G20, который в сентябре этого года пройдет в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Индии.

— Какие страны-участницы G20, а также какие страны приглашены [на саммит], мы объявляли. Я не думаю, что Украина есть среди них, — заявил представитель индийского внешнеполитического ведомства.

Индия стала председателем в G20 в первый день декабря прошлого года. Оргкомитет организации ранее указывал, что 18-й саммит пройдет с 9 по 10 сентября этого года в Нью-Дели. Кроме лидеров стран-участниц G20, на мероприятие пригласили руководителей еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.

Как заявляла ТАСС представитель российского президента в G20 Светлана Лукаш, для участия Владимира Путина в саммите есть все шансы.

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Артем Гафаров