ВЭБ.РФ: рост ВВП в России по итогам 2023 года может составить 2,7%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам 2023 года рост ВВП в России может составить 2,7%. Такой прогноз дал главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

— Наша оценка по росту ВВП в 2023 году — 2,7%. Во-первых, за счет потребления, растут услуги очень сильно. Инвестиции вырастут тоже где-то на 2,2%... — сказал он.

По его словам, достаточно хороший рост показывает и промышленность (в том числе и пищевая), а также машиностроение — там восстанавливается не только оборонный комплекс, но и автомобилестроение. По мнению Клепача, рост достигнет 15%.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

По его словам, в России активно начали развиваться новые рынки сбыта с дружественными странами, включая договоренности, заключенные по итогам саммита Россия — Африка.

— Я думаю, что будет выстраиваться логистика поставки и того же продовольствия не только для наших традиционных покупателей, [таких — прим. ред.] как Египет, но и [для — прим. ред.] других стран [Африки]. У нас все-таки есть серьезные перспективы роста экспорта и в Иран, Пакистан, Индию, — рассказал экономист ТАСС.



По предварительной оценке Росстата, по итогам второго квартала 2023 года рост ВВП в России ускорился до 4,9% с 1,9%. Наибольший рост наблюдается в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Рост в строительстве — на 9,8%, розничной торговле — на 9,0%, сельском хозяйстве — на 2,9%, добыче полезных ископаемых — на 1,1%.



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Илина Хакимова