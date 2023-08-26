В Казани ограничат движение по улицам Ново-Азинской и Олонецкой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Советском районе Казани из-за капитального ремонта участка тепловода на время ограничат движение по двум улицам — Ново-Азинской и Олонецкой. Об этом предупреждает Комитет внешнего благоустройства города.

На ул.Ново-Азинской планируется закрыть проезжую часть около дома №14. Ограничение движение начнет действовать 29 августа и продлится до 14 сентября.

Затем с 15 сентября в Казани полностью перекроют проезд по ул. Олонецкой на участке от ул. Ново-Азинской до дома №4а. Снимут ограничение 20 октября.

Напомним, в столице Татарстана в связи с реконструкцией третьего северного коллектора ограничение движения продлили на улице Чистопольской. Проезжая часть у дома №60 закрыта до 14 октября.



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Татьяна Демина