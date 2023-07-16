Минобороны: пресечена попытка Киева атаковать Севастополь беспилотниками

Утром 16 июля Киев предпринял попытку террористической атаки семью БПЛА и двумя безэкипажными катерами в районе Севастополя, попытка была пресечена, сообщили в Минобороны России.



В ходе отражения атаки два украинских БПЛА были уничтожены, еще пять подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение.

В северной части Черного моря уничтожили огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ, сообщает RT.

15 июля российским войскам удалось отразить 21 атаку украинской армии в зоне спецоперации. ВСУ пытались продвинуться на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

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Маргарита Головатенко