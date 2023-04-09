Встречу министров иностранных дел России, Ирана, Турции и Сирии в понедельник отменили
Встречу министров иностранных дел России, Ирана, Турции и Сирии перенесли с 10 апреля на начало мая. Об этом сообщил в воскресенье посол РФ в Дамаске Александр Ефимов.
— Встреча, которая была запланирована на понедельник, перенесена на начало мая, — сказал он.
По его словам, между сторонами активно продолжаются обсуждения и консультации для «достижения положительных результатов по данному вопросу». Ефимов подчеркнул, что Москва направляет все усилия для проведения встречи. Однако все вопросы, возникающие в ходе обсуждений, не могут быть решены в рамках одного раунда переговоров.
— Это долгий путь, однако мы шаг за шагом продвигаемся в этом направлении, — передает ТАСС слова Ефимова.
Напомним, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что подготовка четырехсторонней встречи включает в себя в том числе согласование дат, которые будут приемлемы для всех четырех министров.
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