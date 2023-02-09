Татарстан достиг рекордно низкого уровня безработицы — 0,36%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уровень безработицы в Татарстане достиг рекордно низкого уровня — 0,36%, сообщил раис республики Рустам Минниханов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием президента России Владимира Путина.



Как отметил Минниханов, рекордного показателя республика смогла достичь благодаря практике социальной защиты населения и принятым президентом мерам поддержки.

Одна из практик, применяемых Татарстаном, касается превентивной помощи работникам при ожидаемом сокращении — она позволила обеспечить временную занятость и переобучение 25 тысяч жителей региона. Систему необходимо адаптировать также к потребностям производства, указал раис республики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минниханов также рассказал, что в республике за последние годы создали 45 ресурсных центров:

— Я считаю, что это очень хорошая школа. А КАМАЗ и «Алабуга» являются неким примером. Учитывая положительный опыт центра «Алабуга Политех», мы направили в агентство данную практику для тиражирования, — сказал он.

В четверг Владимир Путин поблагодарил Татарстан за «поставку кадров на федеральный уровень»:

— Хочу вас поблагодарить за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают общенациональные задачи. Мы сегодня говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример, — сказал президент.



По состоянию на начало февраля в регионе было зарегистрировано 7,2 тысячи безработных. По сравнению с началом 2021-го это число сократилось в полтора раза.

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Маргарита Головатенко