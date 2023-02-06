Владимир Путин наградил четырех жителей Татарстана

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении граждан за различные заслуги. В этом списке есть и четыре жителя Татарстана.

Так, руководитель научного направления ФИЦ «Казанский научный центр РАН» Александр Гречкин удостоился медали ордена «За заслуги перед отечеством I степени». Его наградили за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Медаль Луки Крымского получит главная медсестра ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» Ирина Аляшева. Жительницу Татарстана поблагодарили за высокий профессионализм и заслуги в организации медицинской помощи в период распространения COVID-19.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» за заслуги в развитии физической культуры и спорта удостоился Альберт Багаутдинов. Он занимает должность директора учебно-спортивного комплекса «Дворец водных видов спорта».

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Доцент кафедры КГМУ Алексей Зубков стал заслуженным врачом России. Звание он получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, в конце 2022 года Владимир Путин также наградил четырех жителей Татарстана. Похвалы удостоились руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина, руководитель Экспертного департамента раиса Татарстана Игорь Савельев, заведующий отделением нейрохирургии РКБ Минздрава РТ Тимур Бикмуллин и заведующий кафедрой внутренних болезней Казанского государственного медицинского университета Рустэм Хамитов.

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Айрат Назипов