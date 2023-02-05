Глава Лиги безопасного интернета опровергла информацию о блокировке YouTube в России

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергла информацию, которая появилась в Мети от ее имени, о скорой блокировке видеохостинга YouTube в России. Об этом пишет ТАСС.

— Заявление, распространенное от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности, — сказала она.

Екатерина Мизулина также подчеркнула, что намерена обратиться в Роскомнадзор в связи с распространением ложной информации от ее имени.

Фото: pixabay.com

Отметим, что еще 18 января бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал в скором времени закрытие видеохостинга YouTube. Он назвал видеохостинг «информационной чумой» и отметил, что чуть меньше половины роликов на сервисе направлено против России. Кроме того, Пригожин отрицательно высказался в отношении тех, кто не поддерживает идею о закрытии YouTube в России.



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Айрат Назипов