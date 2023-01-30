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Татарстанцев предупредили о сильном ветре во вторник

14:17, 30.01.2023
Татарстанцев предупредили о сильном ветре во вторник
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане во вторник, 31 января, ожидается сильный ветер, предупредили в Гидрометцентре республики.

На территории региона ночью и днем местами ожидается юго-западный ветер порывами 15-17 м/с. В Казани порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

Согласно прогнозу, максимальная температура воздуха днем составит от +1 до -4 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале среднемесячная температура воздуха на территории Татарстана ожидается в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса, следует из данных Гидрометцентра республики.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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