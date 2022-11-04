Добровольцев в России приравняли к военнослужащим

Фото: Минобороны России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок формирования добровольческих военных подразделений, а также приравнивает добровольцев к военнослужащим.

— Социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены <...> для военнослужащих и членов их семей, предоставляются гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению боевых задач <...> в период мобилизации, в период военного положения, в военное время, при проведении контртеррористических операций, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, — говорится в тексте закона.

Также в документе указано, что социальные гарантии распространяются не только на самих добровольцев, но и на членов их семей. В то же время вводится порядок формирования добровольческих объединений.

Фото: Минобороны России

Так, они могут создаваться Министерством обороны России по решению президента страны. При зачислении в добровольцы с гражданами в обязательном порядке будет подписываться контракт. Порядок поступления гражданина в добровольческие формирования и требования к нему будут определяться Министерством обороны России. В определенных случаях контракт может быть расторгнут как добровольцем, так и Минобороны.

В то же время президент подчеркнул, что в России перевыполнен план по мобилизации. Благодаря большому количеству желающих добровольно отправиться в зону специальной военной операции вместо 300 тысяч необходимых было набрано 318 тысяч человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров