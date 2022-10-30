Мобилизованные россияне продолжают проходить подготовку на полигонах военных округов

Фото: Минобороны России

Россияне, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, продолжают проходить тренировку и осваивать необходимые навыки на полигонах своих военных округов. В Минобороны России рассказали, что в Ставропольском крае военнослужащие прошли тренировку по тактической медицине и эвакуации с поля боя.

— Инструкторы обучили военнослужащих методам эвакуации и остановки кровотечения путем наложения жгута на все участки тела, начиная от артериального и венозного кровотечения в области ног и заканчивая областью шеи, — добавили в ведомстве.

В Западном военном округе во внимание Министерства обороны попали тренировки связистов. На них лежит одна из самых тяжелых миссий, заявляет Минобороны: с самого начала спецоперации в любую погоду связисты круглосуточно обеспечивают бесперебойное общение.

— Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего, — заявляет Минобороны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров