Мобилизованные россияне продолжают проходить подготовку на полигонах военных округов
Россияне, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, продолжают проходить тренировку и осваивать необходимые навыки на полигонах своих военных округов. В Минобороны России рассказали, что в Ставропольском крае военнослужащие прошли тренировку по тактической медицине и эвакуации с поля боя.
— Инструкторы обучили военнослужащих методам эвакуации и остановки кровотечения путем наложения жгута на все участки тела, начиная от артериального и венозного кровотечения в области ног и заканчивая областью шеи, — добавили в ведомстве.
В Западном военном округе во внимание Министерства обороны попали тренировки связистов. На них лежит одна из самых тяжелых миссий, заявляет Минобороны: с самого начала спецоперации в любую погоду связисты круглосуточно обеспечивают бесперебойное общение.
— Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего, — заявляет Минобороны.
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