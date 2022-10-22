Новости общества

15:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

При обстреле ВСУ Шебекино под Белгородом погибли два человека

14:49, 22.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
При обстреле ВСУ Шебекино под Белгородом погибли два человека
Фото: realnoevremya.ru

При обстреле со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области погибли двое человек, пострадали 11, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— По подтвержденным данным от МЧС, погибли два человека среди мирных жителей, — написал он.

По его словам, четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, всех доставили в районную центральную больницу.

22 октября власти граничащей с Украиной Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности, введенный с 11 апреля. Его продлевали несколько раз. В регионе с начала специальной военной операции неоднократно фиксировали случаи обстрелов приграничных территорий.

19 октября село Шебекино в Белгородской области попало под сильный обстрел ВСУ, сообщалось о пострадавших мужчине и женщине. Прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также