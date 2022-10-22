При обстреле ВСУ Шебекино под Белгородом погибли два человека

При обстреле со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области погибли двое человек, пострадали 11, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.



— По подтвержденным данным от МЧС, погибли два человека среди мирных жителей, — написал он.

По его словам, четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, всех доставили в районную центральную больницу.

22 октября власти граничащей с Украиной Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности, введенный с 11 апреля. Его продлевали несколько раз. В регионе с начала специальной военной операции неоднократно фиксировали случаи обстрелов приграничных территорий.

19 октября село Шебекино в Белгородской области попало под сильный обстрел ВСУ, сообщалось о пострадавших мужчине и женщине. Прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК.



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Маргарита Головатенко