В Зеленодольском районе в следующем году может появиться сеть отелей и питомник растений

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В исполкоме Зеленодольского района под руководством главы муниципалитета Михаила Афанасьева прошло заседание инвестиционного часа. Инвесторы представили на нем три проекта, все они одобрены, сообщает пресс-служба района.

Руслан Мавлянов (ГК «Альфа Стафф») предложил построить сеть отелей до 3 тысяч мест на территории индустриального парка «Зеленодольск» для временного размещения работников крупных компаний Ozon и Wildberries.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Директор компании «Энком» Лилия Ураскузина представила проект по созданию питомника растений на территории в 33 гектара в деревне Красный Яр. Здесь планируется заниматься разведением саженцев овощных и ягодных культур с целью импортозамещения. Для увеличения туристического потока на территории питомника дополнительно построят глэмпинг. Еще на заседании рассмотрели создание промышленного парка в селе Бишня.

Реализация проектов намечена на 2023 год.

На прошлой неделе правительство Татарстана и ООО «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о строительстве комплекса СПГ на территории Свияжского логистического центра.



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Татьяна Леухина