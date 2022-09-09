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В Казани назвали победителя Международного питчинга кинопроектов мусульманского фестиваля

18:20, 09.09.2022 1
В Казани назвали победителя Международного питчинга кинопроектов мусульманского фестиваля
Фото: kazan-mfmk.com

Проект «Алюминиевая лихорадка» татарстанского режиссера Амира Галиаскарова признан победителем Международного питчинга кинопроектов XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Об этом сообщили организаторы.

Галиаскаров стал обладателем денежного приза в размере 500 тысяч рублей. В этом году список претендентов питчинга расширили. Вместо 10 проектов в программу вошло 16 работ. Были отобраны участники из Египта, Турции, Индии, Испании, Германии, Ливана, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Франции, Азербайджана, а также регионов России.

Фото: kazan-mfmk.com

Средства, выигранные в рамках питчинга, Галиаскаров планирует направить на поиск удачных для съемок локаций в Татарстане и соседних республиках. А также провести кастинг актеров в Москве. По его словам, в Казани довольно сложно найти подростков, которые могут хорошо сыграть в полнометражном кино. Авторский проект «Алюминиевая лихорадка» будет снят в жанре приключенческого фильма с элементами комедии и драмы.

Напомним, для участия в XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино подали 625 заявок из 44 стран мира. В основной конкурсной программе представлены фильмы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта и Шри-Ланки.

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Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:39
    Для таких как я: Питчинг — широкоразвитая в Европе и Америке система публичной презентации проектов на разных производственных стадиях (от идеи до продакшна) с целью поиска партнеров. Продюсерский питчинг в Европе — это не заискивание маленьких перед большими. Это равный уважительный обмен возможностями: у одних — сценарий, идея, творческая группа, у других — финансовые вложения.
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