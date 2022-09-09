В Казани назвали победителя Международного питчинга кинопроектов мусульманского фестиваля

Проект «Алюминиевая лихорадка» татарстанского режиссера Амира Галиаскарова признан победителем Международного питчинга кинопроектов XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Об этом сообщили организаторы.

Галиаскаров стал обладателем денежного приза в размере 500 тысяч рублей. В этом году список претендентов питчинга расширили. Вместо 10 проектов в программу вошло 16 работ. Были отобраны участники из Египта, Турции, Индии, Испании, Германии, Ливана, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Франции, Азербайджана, а также регионов России.

Фото: kazan-mfmk.com

Средства, выигранные в рамках питчинга, Галиаскаров планирует направить на поиск удачных для съемок локаций в Татарстане и соседних республиках. А также провести кастинг актеров в Москве. По его словам, в Казани довольно сложно найти подростков, которые могут хорошо сыграть в полнометражном кино. Авторский проект «Алюминиевая лихорадка» будет снят в жанре приключенческого фильма с элементами комедии и драмы.

Напомним, для участия в XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино подали 625 заявок из 44 стран мира. В основной конкурсной программе представлены фильмы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта и Шри-Ланки.



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Татьяна Леухина