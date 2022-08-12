В Казани на улице Зинина произошла авария

В Казани на улице Зинина, 11 произошла авария — по этой причине в течение дня 12 августа воды не будет в некоторых зданиях.

Объявление об аварийном отключении воды, обращенное к арендаторам, вывесили по адресу: улица Академическая, 2.

Фото: очевидцы

11 августа почти на сутки отключали водоснабжение в нескольких домах Кировского района Казани. Воды не было до сегодняшнего утра.



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Маргарита Головатенко