В Казани на улице Зинина произошла авария
В Казани на улице Зинина, 11 произошла авария — по этой причине в течение дня 12 августа воды не будет в некоторых зданиях.
Объявление об аварийном отключении воды, обращенное к арендаторам, вывесили по адресу: улица Академическая, 2.
11 августа почти на сутки отключали водоснабжение в нескольких домах Кировского района Казани. Воды не было до сегодняшнего утра.
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