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В Татарстане к отопительному сезону подготовили 2 806 котельных

17:59, 11.08.2022
В Татарстане к отопительному сезону подготовили 2 806 котельных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане к отопительному сезону подготовили 2 806 котельных, что составляет 90,1%. Об этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

Уже подготовлены 3 004 объекта образования, 1 824 объекта здравоохранения, 1 734 объекта культуры, 222 объекта спорта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Паспорта готовности оформили на 14 тысяч 331 многоквартирный дом, что составляет 81,1% от общего количества домов, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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