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Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов

06:30, 07.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 7 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность и слабый до умеренного восточной четверти ветер. Существенных осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр республики.

Днем воздух прогреется до +27—32 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +29 до +32°С, а в Набережных Челнах — от +27 до +31°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 8—9 августа, сохранится жара — воздух прогреется до +27—33 градусов. Днем и вечером во вторник местами возможен кратковременный дождь.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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